開學前防疫整備　竹市中小學大清消

▲新竹市長林智堅今（9）日視察新科國中消毒情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為11日開學日做好防疫整備，新竹市府啟動全市69所中小學、非營利幼兒園大清消，新竹市長林智堅今（9）日視察新科國中消毒情形。他指出，開學前將完成全市校園環境清消並備妥防疫物資；開學後須落實師生戴口罩、進校量測體溫、用餐使用防疫隔板及1人確診全校停課14天等四大措施。新科國中校長林燕玲表示，校方、家長與學生間已建立完整防疫交流平台，她也提醒學生開學四收心操：正常作息、健康飲食、做好防疫、認真學習，一起迎接開學日。

林智堅今上午前往新科國中視察，了解進校量測體溫路線、校方防疫物資整備情形及環境清消工作。他指出，因應開學日，市府環保局、教育處、各校校長和老師這幾天都緊鑼密鼓進行防疫工作，包含整體校園大環境與教室清消，開學當天也會做好各項防疫工作，包括入校動線規劃等。

林智堅也提醒家長，做好孩子與自身的自我健康管理，若孩子開學當天身體不適、發燒，建議請假在家；若是進校後發生，校方也有安排隔離室，並通知家長將孩子帶回。

林智堅表示，去年五月到八月疫情相當嚴峻，但在中央與地方政府攜手合作下，國內疫情趨緩；雖然今年初有發生確診個案，但市府均配合中央指引，做好把關，開學日前更加強防疫規範、及早準備，守護每個孩子健康。

教育處處長賴榮光表示，開學前已請各校確認防疫物資是否充足、入校體溫測量路線、午餐隔板是否有破損需補充者。另，開學典禮應以視訊、廣播方式執行，避免大型集會，並確認教職員工第二劑疫苗施打狀況，讓校園環境達到最佳學習狀況。

教育處表示，各校皆已備妥師生線上教學及學習所需視訊工具、數位學習平台、學習管理系統及數位教學與學習資源，加強線上教學演練，確保師生能操作及熟悉相關工具與資源，以備不時之需。另亦逐步依據中央流行疫情指揮中心規定修訂「校園防疫手冊」，整理停課標準、校園防疫sop、校園消毒及相關問題，讓大家可以一目了然掌握防疫步驟。

針對校園防疫整備狀況，新科國中校長林燕玲表示，疫情以來，校方已建立完整防疫流程，家長與學生也都相當熟悉。感謝市府在開學前協助進行公共空間消毒，讓學校能順利開學。校方已進行防疫物資盤點，並成立疫情小組，演練疫情通報流程，掌握學生第二劑疫苗施打情況，在開學前做好準備。

建功國小護理師吳欣怡則表示，開學前將依市府依據中央流行疫情指揮中心規定所修訂「校園防疫手冊」整理的停課標準、校園防疫sop、校園消毒及相關問題，逐步掌握防疫步驟，強化防疫概念，希望在開學後不影響學習的狀況下做好防疫工作。

教育處指出，已要求新竹市各級學校啟動各項防疫工作及校園消毒，落實開學前各項防疫措施，並請各校遵照新竹市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則辦理，引導學校統一做法，於開學前完成各項指標檢核工作。