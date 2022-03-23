快訊／智慧城市展累計3人確診　北市要求30外賓全數隔離

記者蘇晏男／台北報導

受邀出席2022智慧城市論壇台北場的外賓累計3人確診新冠肺炎，分別是貝里斯籍、波蘭籍與巴拉圭籍，北市府今（23日）下午表示，這次外賓共30人，由於他們這兩天有密切接觸，其餘27人全部隔離。

2022智慧城市論壇台北場22日在南港展覽館開幕，然而卻爆出外賓前一天入境機場未採檢，多人直接被送抵台北市晶華酒店，結果台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才驗出1名貝里斯外賓確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。到了23日，又接連驗出波蘭籍（案22299）與巴拉圭籍（案22323）外賓確診。

北市府進一步表示，貝里斯籍外賓被驗出確診當天，即匡列密切接觸的外賓7人 及2位台籍隨行秘書先隔離。 今清晨4時二採40人，包含22名外賓及18工作人員，檢出一位波蘭籍外賓確診、近中午再一位巴拉圭籍外賓確診，總計3位確診。由於外賓們這兩天有密切切處，所以北市要求27位外賓全部隔離。

北市衛生局指出，貝里斯籍外賓Ct值35、波蘭籍外賓Ct值25、巴拉圭籍外賓則為Ct值36。

北市衛生局更進一步指，北市府接獲確診個案資訊即暫停相關活動，經疫調匡列居家隔離38人，含泡泡團外賓27人及隨行秘書與駕駛11人，另針對現場工作人員119人列自主健康管理10天，並發送簡訊5045則通知3月22日曾參加智慧城市論壇暨展覽活動的民眾與參展廠商，如有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等症狀，請儘速就醫採檢。

另針對外賓曾下榻的飯店，北市衛生局說，入住樓層將靜置72小時後進行全房清消，後續再靜置48小時後進行清掃消毒、濾網清潔、紫外線燈照射消毒。

▲柯文哲23日說明2022智慧城市展外賓染疫風暴防疫作為處置情況。（圖／台北市政府提供）



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