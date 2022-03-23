快訊／智慧城市展染疫風暴　北市匡列38人居隔119人自主健康管理

記者陳家祥／台北報導

2022智慧城市論壇台北場於22日舉辦，有17名原本要參加這場活動的外賓未在機場採檢，導致防疫出現破口，目前確認有貝里斯、波蘭、巴拉圭等國共3位外賓確診。為此，台北市23日下午召開記者會，此次展覽引發染疫風暴，共有38人需進行10+7天的居家隔離，另有119人需進行10天的自主健康管理。

針對智慧城市展防疫應變處理，柯文哲表示，同空間用餐、接觸時間長、重複足跡多者列居家隔離，總計有38位，包含27外賓、8隨行秘書、3司機，將進行居家隔離10天加上自主健康管理7天的隔離。至於相關工作人員部分，則有119位列自主健康管理，需要進行自主健康管理10天，並會提供快篩試劑2劑進行檢測。

▲柯文哲23日說明2022智慧城市展外賓染疫風暴防疫作為處置情況。（圖／北市府提供）



2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

原本僅只有貝里斯籍外賓（案22226）確診，其他28人陰性，但據了解，聯合醫院22日再度帶隊替其他外賓採檢，結果又發現另一名波蘭外賓（案22299）確診，下午還有一名巴拉圭外賓（案22323）染疫。

由於波蘭外賓曾有參與22日舉辦的智慧城市展活動，據了解，台北市政府23日上午一早替曾到過現場的市府人員快篩，並將下午3時30分召開線上防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人親自說明。