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林穎孟涉詐領助理費　柯文哲：希望她能努力證明自己清白

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬元助理補助，22日晚間與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署，檢方複訊後23日凌晨諭令林穎孟以100萬元交保。針對林穎孟涉嫌詐領助理費，台北市長柯文哲表示，司法要秉持無罪推定精神。

針對林穎孟涉嫌詐領助理費，柯文哲23日出席防疫記者會時表示，司法要秉持無罪推定精神，只要司法尚未給他人定罪前，「還是希望她能努力證明自己清白。」台灣要成為一個法治國家，還是要有一些基本的法學素養，包括無罪推定、法不溯既往等，「這些精神我們還是要保持。」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊23日下午召開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

林穎孟遭人爆料，安排前男友當人頭助理詐領補助，甚至挪用助理勞健保費20多萬元；檢方認為爆料內容有所依據，因此22日發動搜索，兵分6路追查林穎孟的議會辦公室及居所，並將林穎孟、郭羿岑、蕭新晟等人帶回移送往北檢。

檢方在複訊後一度依違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，於昨深夜11時50分許將林穎孟當庭上銬逮捕，並向法院聲押禁見。不過，經與專案小組討論後，23日凌晨改諭令100萬元交保。

但凌晨時分銀行並未營業，家人一時之間籌不足保金，林穎孟也被迫在拘留室過夜，直到今早10時，家人終於籌足百萬元，目前已在律師陪同下火速前往北檢辦理交保。

▼台北市議員林穎孟涉嫌詐領議會助理費。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市議員林穎孟涉嫌詐領議會助理費。（圖／記者劉昌松攝）

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