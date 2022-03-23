快訊／智慧城市展爆染疫　北市寄5045則細胞簡訊通知

記者陳家祥／台北報導

2022智慧城市論壇台北場於22日舉辦，有17名原本要參加這場活動的外賓未在機場採檢，導致防疫出現破口，目前確認有貝里斯、波蘭、巴拉圭等國的外賓確診。為此，台北市23日下午召開記者會說明，衛生局表示，已寄出細胞簡訊通知5045人，若曾經在22日參與智慧城市活動，需自我健康健測10天。

衛生局指出，台北市政府接獲確診個案資訊即暫停相關活動，經疫調匡列居家隔離38人，含泡泡團外賓27人及隨行秘書與駕駛11人，另針對現場工作人員119人列自主健康管理10天，並發送簡訊5045則通知3月22日曾參加智慧城市論壇暨展覽活動之民眾與參展廠商，如有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等症狀，請儘速就醫採檢。

針對外賓曾下榻之飯店，入住樓層將靜置72小時後進行全房清消，後續再靜置48小時後進行清掃消毒、濾網清潔、紫外線燈照射消毒。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席智會城市展。（圖／北市府提供）



2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，並邀請多國外賓入境參與，光是21日就有29位外賓，但卻未在機場採檢，多人直接送達台北市晶華酒店，在台北市聯合醫院帶團到酒店採檢後，才發現有1名貝里斯人員確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。

原本僅只有貝里斯籍外賓（案22226）確診，其他28人陰性，但據了解，聯合醫院22日再度帶隊替其他外賓採檢，結果又發現另一名波蘭外賓（案22299）確診，下午還有一名巴拉圭外賓（案22323）染疫。

由於波蘭外賓曾有參與22日舉辦的智慧城市展活動，據了解，台北市政府23日上午一早替曾到過現場的市府人員快篩，並將下午3時30分召開線上防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人親自說明。