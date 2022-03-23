快訊／出席智慧城市展　柯文哲快篩陰性：現在我只需自我健康監測

記者蘇晏男／台北報導

2022智慧城市論壇台北場22日開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等人皆與會，但至今卻傳出有3名出席外賓確診，北市府人員緊急採檢。被問及今（23日）中午快篩結果為何？柯文哲下午在記者會上表示，他要是快篩陽性就不會坐在這裡。柯也說，畢竟他還是醫生，所以一開始就比較小心，昨天在會場是戴N95口罩，跟外賓保持1.5公尺以上距離，而且也沒有出席晚宴，現在自己「只需要自我健康監測」就可以了。

▲台北市長柯文哲指第一次做自我快篩，目前只需「自我健康監測」。（圖／北市府提供）

2022智慧城市論壇台北場22日在南港展覽館開幕，然而卻爆出外賓前一天入境機場未採檢，多人直接被送到台北市晶華酒店，結果台北市聯合醫院率隊到酒店採檢後，才驗出1名貝里斯外賓確診，也就是22日公布的境外移入（案22226）。到今天又接連驗出波蘭籍（案22299）與巴拉圭籍（案22323）外賓確診。

北市府進一步表示，貝里斯籍外賓被驗出確診當天，即匡列密切接觸的外賓7人及2位台籍隨行秘書先隔離。 今清晨4時二採40人，包含22名外賓及18工作人員，檢出一位波蘭籍外賓確診、近中午再一位巴拉圭籍外賓確診，總計30個外賓就有3位確診。由於外賓們這兩天有密切接觸，所以北市下令27位外賓全部隔離。

北市衛生局指出，貝里斯籍外賓Ct值35、波蘭籍外賓Ct值25、巴拉圭籍外賓則為Ct值36。

北市衛生局表示，北市府接獲確診個案資訊即暫停相關活動，經疫調匡列居家隔離38人，含泡泡團外賓27人及隨行秘書與駕駛11人，另針對現場工作人員119人列自主健康管理10天，並發送簡訊5045則，通知3月22日曾參加智慧城市論壇暨展覽活動的民眾與參展廠商，如有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒等症狀，請儘速就醫採檢。

另針對外賓曾下榻的飯店，入住樓層將靜置72小時後進行全房清消，後續再靜置48小時後進行清掃消毒、濾網清潔、紫外線燈照射消毒。

▼智慧城市展開幕前貝里斯籍外賓就被驗出確診，因此台北市長柯文哲22日戴N95口罩出席。（圖／記者袁茵攝）