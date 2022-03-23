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大陸 大陸焦點 特派現場

東航空難第三天「宣布搜救暫緩」！　現場：已有50名法醫進駐

記者鄭思楠／綜合報導

大陸東航MU5735航班21日墜毀，機上載有132人。據《央視》23日中午報導，3月23日凌晨開始，東航客機墜毀事故救援現場下起了雨，大面積搜救工作暫緩。救援人員表示，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。目前，尚未發現幸存者。

▲東航MU5735航班發現的乘務員證件 。（圖／翻攝自央視）

▲東航MU5735航班發現的乘務員證件 。（圖／翻攝自央視）

據《央視新聞》報導，23日凌晨開始，東航客機墜毀事故救援現場下起了雨。記者發現，墜機現場仍有燃油味。接下來，除了進一步搜尋失聯人員和黑匣子外，還要進行排水作業。救援人員介紹，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

據中國警察網消息，3月22日，廣西壯族自治區公安廳第一批調集的50名法醫技術人員和20條警犬進駐現場，開展相關技術工作。

22日，記者進入MU5735核心救援現場。事故區域的地上散落著行動電源、錢包等物品。看到一張乘務人員的證件時，記者馬上伸手捂住，並示意鏡頭避開，「距離黃金72小時還有機會，希望它們的主人還能平安。」該畫面隨後在社交網路熱傳，網友淚目大讚，「這名記者專業又暖心。」

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

本次失事客機的2個黑匣子，均為橙色，約為20公分x20公分x60公分，相當於3塊磚的大小。一個位於駕駛艙位置，一個在機尾記錄各種數據。

從央視22日拍攝的現場畫面來看，在MU5735墜機區，果園、梯田被衝擊成平地、水坑，大腿粗的竹子被撕裂倒伏，一些樹幹完全斷裂。而救援核心區「約半個足球場大」，飛機殘骸的拋撒面積較大，在山的另一邊也發現飛機殘骸。

中國大陸民用航空局航空安全辦公室主任朱濤22日晚表示，由於本次事故飛機損毀嚴重，事故原因調查難度大。目前調查組正按照程序全面開展調查工作，對事發現場進行勘查，全力搜尋飛行紀錄器的同時，對包括飛行、維修、空管、氣象、飛機設計製造等方面進行逐項深入的調查。後續指揮部將盡快搜尋機上的兩部黑匣子，盡快開展黑匣子數據分析。

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