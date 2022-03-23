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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機現場衛星照「茂密植被變一片焦黑」　面積超2.5座足球場

▲救災人員用3D衛星圖輔助搜救行動，評估事故範圍及黑盒子可能位置。（圖／翻攝CCTV）

▲東航事故現場3D衛星圖，左側為事故發生前，右側事故發生後。（圖／翻攝CCTV）

記者魏有德／綜合報導

大陸東航墜機現場搜救進入第3天，由於當地自今（23）日凌晨起下起細雨，山區地勢泥濘，再加上有土石流出現疑慮，搜救行動進度暫緩。根據救援指揮中心公布的衛星圖可以發現，事故發生前，該區被茂密的植被覆蓋；事故發生後則是呈現一片焦黑，土地裸露，經測算，搜尋範圍超過2萬平方公尺，約2.5座足球場那麼大。

▲救災人員用3D衛星圖輔助搜救行動，評估事故範圍及黑盒子可能位置。（圖／翻攝CCTV）

▲東航墜機事故核心區域。（圖／翻攝CCTV）

《人民日報》報導，搜尋現場的三維（3D）建模輔助救援圖已完成。衛星俯瞰圖顯示，事故發生前墜機現場有茂密植被覆蓋，事故發生後，山坳北側焦黑，為山火過火區域，其中土地裸露區域為事故核心區，初步估算搜尋範圍超過2萬平方米（公尺）。

根據消防救災人員製作的3D衛星圖顯示，事故現場呈現地貌裸露及焦黑的區域，研判為東航MU5735事故墜落的核心區，圖上的白色斑點則是客機的殘骸，零散的分布在核心區四周，此外，將3D圖立體化後可以發現，事故發生地點地勢崎嶇複雜，救災人員僅能從蜿蜒的小路前進至事故核心區。

▲救災人員用3D衛星圖輔助搜救行動，評估事故範圍及黑盒子可能位置。（圖／翻攝CCTV）

▲救災人員僅能透過衛星圖上呈現的蜿蜒小路前往事故核心區。（圖／翻攝CCTV）

由衛星圖測算，事故範圍約2萬平方公尺，相當於2.5座足球場，不過，事故地點非是平坦地形，高度落差極大，讓搜救難度增添數倍。

自3月23日凌晨起，東航墜毀事故現場下起綿綿細雨，導致大範圍搜救工作暫緩，搜救人員除持續尋找關鍵黑盒子及外機上人員外，還得進行排水作業，避免土石流及土石鬆動造成的意外發生。

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