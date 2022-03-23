東航墜機上百個家庭心碎！聚焦事故三大焦點　黑盒子仍未找到　

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家應急處置指揮部22日在廣西梧州舉行新聞發佈會，通報東方航空公司MU5735航班墜機事故調查工作開展情況。《新華社》報導稱，會上聚焦了三大焦點，分別是原因調查、尋找黑盒子及家屬善後處置。

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

焦點一、原因調查

大陸民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，由於本次事故飛機損毀嚴重，事故原因調查難度大，目前調查組正按照程序全面開展調查工作，對事發現場進行勘查，全力搜尋飛行記錄器的同時，對包括飛行、維修、空管、氣象、飛機設計製造等方面進行逐項深入的調查。

朱濤介紹，鑒於調查工作剛剛開始，以目前掌握的資訊，調查組還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷，下一步調查組將全力以赴蒐集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器搜尋，並綜合各方面信息開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公佈。

▲現場搜救行動。（圖／路透）

焦點二：尋找黑匣子

飛機墜落地點位於山林間，增加了黑匣子的搜尋難度。《新華社》指出，22日下午走進事故核心區域後，只見綠色山林間有一片焦灰地塊，山谷間被撞出一個深坑，煤油洩漏的味道撲面而來。大小不一的飛機殘骸、碎片，散落山林各處。

廣西壯族自治區政府辦公廳黨組成員、副主任張志文介紹，事故發生後，廣西派出消防救援、武警、公安、民兵等近2000名救援人員，會同雲南省森林消防總隊駐防廣西、廣東隊伍678名人員，積極有序開展現場救援。

大風降雨天氣增大搜尋工作難度，據藤縣氣象台22日午時發佈的氣象信息，受冷空氣南下影響，預計未來24小時內藤縣將出現7級以上大風，易造成災害事故。22日傍晚時分，搜救人員正使用專業工具進行地毯式排查。

▲一名男家屬崩潰大哭，令人相當鼻酸。（圖／翻攝自微博）

焦點三：家屬善後處置

失事飛機上每一名旅客名字背後，都牽涉一個家庭。目前，許多旅客家屬已趕赴事發現場，指揮部已在梧州南站、西江機場、高速路出口設置接待工作點，做好抵達梧州旅客家屬的接待銜接，並調配中大巴29輛和組織計程車接送旅客家屬及專家。

為做好旅客家屬援助工作，民航局迅速開通援助熱線電話，東航通過各種途徑主動與家屬進行聯繫，盡快全面掌握旅客資訊，24小時內與全部123名旅客的家屬取得聯繫，選派了160多位援助專家，開展「一戶一冊一專班」的援助服務。

東航雲南有限公司董事長孫世英表示，「目前疫情形勢嚴峻，建議家屬可以留在居住地聯繫我們的工作人員，同樣可以及時掌握事件信息、妥善溝通善後事宜。」

東方航空公司MU5735航班21日下午1時15分從雲南昆明起飛，下午2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。管制員下午2時20分發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，飛機雷達訊號下午2時23分消失，後經複實飛機墜毀於梧州市藤縣境內。截至目前尚未發現幸存人員。

據介紹，失事飛機為B737-800編號B1791，2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計18239小時。