東航空難「陸空對話」曝光…空管、各機組接力呼喚：收到請回答！

記者鄭思楠／綜合報導

大陸東航客機MU5735在廣西梧州藤縣墜毀，22日晚，大陸國家應急處置指揮部透露，管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆。23日，一段空管和附近機組曾接力呼喚東航MU5735的語音對話公開，幾個機組接力喊話，但是對面一直無人應答。

23日，事故發生前，空管和附近機組曾接力呼喚東航MU5735。語音對話曝光：

海南7152：東方5735，廣州叫你。

（東航MU5735 無人應答）

珠海進近120.35：珠海進近120.35呼叫，（東方5735）收到請回答。



（東航MU5735 無人應答）



珠海進近：南方3764 在120.35裡幫忙再叫一下東方5735，看看能不能叫出來。



南方3764：收到了，120.35叫東方5735，（這裡是）南方3764



（東航MU5735 無人應答）



上航9256：上航9256 121.5叫



（東航MU5735 無人應答）

附近航班最後一次呼叫東航MU5735。上航9256：東方的5735 上航9256 121.5叫



（東航MU5735 無人應答）





▲東航客機MU5735在廣西梧州藤縣墜毀。（圖／翻攝影片）

3月21日，東航客機MU5735在廣西梧州藤縣墜毀。機上人員共132人，其中乘客123人、機組人員9人。

3月22日晚，國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行新聞發布會，會上通報，東航MU5735航班於3月21日13時16分從昆明起飛， 14時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區。14點20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，14點23分飛機雷達信號消失，後經核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。

截至目前，搜救工作尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行了封鎖管控。