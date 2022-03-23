快訊／東航客機墜毀「黑盒子」找到了

記者蔡儀潔／綜合報導

據今（23）日下午最新通報，東方航空公司MU5735航班的一部黑盒子已被發現。 民航事故調查中心主任毛延峰指出，失事班機在突然下降高度前，機組與空管部門均保持正常的通訊聯繫。

▲黑盒子今日下午找到了。（圖／抖音／新華每日電訊）

在今日下午的記者會上，民航事故調查中心主任毛延峰表示，飛機失事時航路上天氣適航，無危險天氣；根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英在會上指出，該航班3位飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。

他進一步介紹，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時；第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時，「3位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。」

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

據《北京日報》報導，東航客機墜機現場今日凌晨下起了雨，由於當地土壤吸水量大，存在滑坡可能，大面積搜救工作暫緩。據救援人員介紹，要搜尋的範圍初步估算超過2萬平方公尺。

報導稱，MU5735墜機區果園梯田被衝擊成平地、水坑，大腿粗的竹子撕裂倒伏，一些樹幹完全斷裂；救援核心區約半個足球場大，但飛機殘骸的拋撒面積非常大，山的另一邊甚至也發現飛機殘骸。

救援人員透露，要搜尋的範圍初步估算超過2萬平方公尺，且這只是一個平面的範圍，現場高低落差很大，給救援工作帶來很大困難。

東方航空公司MU5735航班21日下午1時15分從雲南昆明起飛，下午2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。管制員下午2時20分發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，飛機雷達訊號下午2時23分消失，後經複實飛機墜毀於梧州市藤縣境內。

據悉，失事飛機為B737-800編號B1791，2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計18239小時。