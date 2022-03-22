耐斯喜宴疫情擴大！雲林加嚴防疫　縣府宣布暫停校外教學、畢旅

▲雲林縣府宣布各學校暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林疫情今日公布擴大範圍，2日來共共新增4例確診，有多所學校師生與確診者足跡重疊，雲林縣府今（22）日下午直播時緊急宣布，雲林縣內各國中小學暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動。

嘉義耐斯喜宴群聚感染，昨日起延燒雲林縣轄區，因有教師與確診者有接觸、同住，雲林水林鄉水燦林國小、四湖鄉飛沙國小昨天即停課，下崙國小停課半天、北港高中四班級停課，今天又新增崙背國小、廣興國小、華南國小、仁和國小及大埤國小預防性停課。

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雲林縣政府教育處說明，基於保護全校親師生健康，在等待接觸者PCR採驗結果，做預防性停課，若採驗結果陰性學校可復課，家長不用恐慌。即日起校園防疫加嚴，校園僅開放戶外操場，暫停開放室外球場、運動設施及室內空間，暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動。

教育處提醒學校務必落實測體溫，訪客實名制及校園環境清消，相關防疫措施會視最新疫情滾動調整。

▲雲林縣今日多所學校停課清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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