快訊／銷美金針菇驗出致命細菌！出自中部3縣市　可能污染源曝　

記者唐詠絮／彰化報導

「彰化縣香菇合作社」外銷到美國的金針菇，被美國加州衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收，衛生局長葉彥伯表示，經查該批產品的農場總公司為台中尚旺農場，實際負責出口的公司在高雄，收購來源來自台中農場7-8家、彰化1家及雲林 (家數待查)，是否於國內流通範圍，正稽查比對，會請合作社先停止販售。

▲彰化菇類生產合作社外銷美國金針菇驗出含有李斯特菌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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葉彥伯表示，目前知道菇類生產合作社是有點像一個集貨的中心，金針菇的來源部份我們正在做清查。現在清查重點大概分成三個部分，第一個部分是來源當然一定要做清查，因為他很可能在整個養殖或是處理的過程裡面有一些汙染的狀況，要去查清楚。

第二點就是現場的部分，稽查人員已經在現場，會立刻請他暫停販售及進行抽驗；第三個部分它是賣到國外的金針菇，是不是國內也有銷售，所以它銷售的去向我們也正在釐清，如果釐清之後也會通知食藥署及相關縣市，做進一步的處理。

葉彥伯表示，經查該批產品係由與本縣的合作社合作，負責行銷。該批產品的農場的總公司為台中尚旺農場，另外，實際負責出口的公司在高雄。金針菇來源主要來自台中農場7-8家、彰化1家及雲林 (家數待查)。該批號是否於國內流通範圍，正稽查比對中，該合作社產品來源，出口產品，經稽查比對出貨單顯示，該批出口產品，2021年12/27經雲林縣尚旺農場西螺場進貨926箱，後直接出貨至高雄威名青果合作社(高雄出口商)。

▲彰化菇類生產合作社外銷美國金針菇驗出含有李斯特菌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葉彥伯指出，目前金針菇來源多數來自於外縣市，目前正在先釐清貨源，目前看來彰化生產的金針菇比例低一點，李斯特氏菌是受土壤汙染產生，熟食風險較低，生食風險較高，目前國內針對李斯特菌在生熟食的監測，規範還有待中央釐清，目前請廠商先停止販售。

葉彥伯指出，汙染源可能來自土壤、糞肥、處理或生產流程中造成的汙染。一方面台灣內部可能要做調查，再來是要弄清楚貨物銷售到國外之後的處理過程是否有遭受到汙染，都有待中央去釐清。

▲美國FDA公告，台灣金針菇被驗出李斯特菌。（圖／翻攝FDA官網）

葉彥伯進一步指出，正常人吃下去含有李斯特菌的食物，可能會有腹瀉等腸胃道的症狀，但如果是對於免疫功能不好的人，如老人、孩童，就有可能會造成敗血症等嚴重的症狀。尤其這個李斯特菌會有致命的風險，國內偶爾也會有李斯特菌的病例，包括肉品也會有這個汙染，但都是屬於比較偶發性的病例。我們在幾個小時前接到相關通報，經與食藥署做確認之後，現在正在做相關的現場清查和處理。

葉彥伯強調，現在首要工作是針對來源與去向，尤其是大家關心國內是否有販售，再來是比較需要花時間去釐清是哪一個批號，知道批號、來源之後，才能針對可能的汙染源去做比較詳細的清查與改善。由於這是集貨場，所以大部分的金針菇來源仍需做確認。