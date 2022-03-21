快訊／嘉義喜宴延燒　北港高中教師二採陰轉陽全班居隔10天

▲雲林北港高中有班級將停課居家隔離10天。（圖／翻攝自google街景圖）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮北港高中今（21）日傍晚緊急發出公告，說明校內有一名教師是外縣市確診者的同住家人，日前被匡列後經PCR檢測雖為陰性，但今日突然接獲中央通報二次採檢結果為陽性確診，北港高中通知相關班級，自今日起停課並針對與確診教師接觸的師生全部進行PCR檢測及居家隔離10天。

北港高中官網今日下午4時57分貼出公告，指出校內1名教師是嘉義婚宴確診者的同住家人，日前被匡列後進行居家隔離隔並採檢PCR，3月19日首次PCR採檢結果陰性，校方當時即啟動高規格防疫因應措施，隔日委請專業廠商進校全面環境清消，並依規定通報縣府衛生局及教育處，今日依照防疫措施進行二次採檢，得結果為陰轉陽。

北港高中表示，已依規定啟動相關應變措施，並召開防疫變小組會議，協助學生借用載具借用、安排線上課程等停課不停學應變措施，未停課學生包括體育課、音樂課等所有室內外課程均須戴口罩，也要落實量體溫、用餐使用隔板並禁止交談、手部徹底清潔與消毒等，維護個人衛生習慣。

雲林縣衛生局初步說明，其任教的4個班級及同一辦公室的同仁，共計87名學生及4名教職員，明天（3月22日）起停課10天居家隔離，衛生局今天下午派員前往學校對91名師生進行PCR檢查。該案為外縣市確診個案，相關案情一切以中央流行疫情指揮中心明天公告為準。

▲雲林北港鎮北港高中今日傍晚緊急發出公告。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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