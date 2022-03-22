雲林退休校長1傳3　北港高中老師染疫...今再採檢798人

▲今日雲林新增確診3案主要均與雲林退休校長案22137相關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今（22）公布國內新增10例本土病例，當中有6例和嘉義婚宴群聚相關，主要和最早發病的雲林退休校長案22137相關。雲林新增3例，案22177是退休校長的妻子，案22179是退休校長的友人，案22180則是案22179之神學院職場同事。

雲林今日新增3例本土病例：

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案22177為昨公佈之案22137退休校長妻子，居住斗六市年約60多歲，發病日為3月16日出現喉嚨癢、咳嗽有痰症狀，因丈夫確診3月20日深夜匡列為居家隔離者並採檢，PCR採檢結果陽性，3月21日確診安排於醫院隔離治療，因此案匡列居家隔離人數為6人。

▲案22177為退休校長之妻子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22179為昨公佈之案22137退休校長友人，女性年約60多歲名平時在西螺鎮台灣浸信宣道會神學院上班，發病日為3月15日出現流鼻水症狀，3月21日因與退休校長接觸遭匡列，昨日列為居家離者並PCR採檢結果陽性，安排於醫院隔離治療，因此案匡列居家隔離人數為37人。

▲案22179為退休校長之友人，平時於西螺鎮工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案22180為台灣浸信宣道會神學院行政人員，女性年約50多歲，發病日為3月17日出現咳嗽、頭昏及全身無力症狀，3月21日因與案22179為同事關係接觸遭匡列，昨日列為居家離者並PCR採檢結果陽性，安排於醫院隔離治療，因此案匡列居家隔離人數為26人。

▲案22180為案22179之同事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另22176（嘉義市）為北港高中教師，北港高中昨日緊急宣布停課，採取4個班級共4名教師、87位同學進行送往隔離檢疫所進行居家隔離，昨日進行PCR檢測90人為陰性，今日採檢798名師生，結果還未出爐。

▲案22137（斗六市）退休校長足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案22177（斗六市）退休校長之妻子足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案22179為台灣浸信宣道會神學院員工，與退休校長為朋友關係。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案22180為台灣浸信宣道會神學院員工，與案22179為同事而接觸遭匡列篩檢出陽性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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