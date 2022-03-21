　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林新增外縣市確診者足跡影響3校　水燦林國小27教師居家隔離

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府21日直播疫情說明，一名嘉義市確診者案22040（女性50多歲）退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。教育處說明，飛沙國小全校、下崙國小一個班級今日預防性停課，水燦林國小27名教師及309名學生今起預防性停課一週。

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林鄉水燦林國小全校停課一週，校園擴大清消中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾春美表示，案22040退休女師在3月13日參加嘉義喜宴，3月18日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，3月19日因匡列為接觸者並採檢，採檢結果PCR陽性，於3月20確診。目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教育處長邱孝文說明，案22040退休女師3月14日上午9點10分到11點50分前往飛沙國小參加觀摩活動；接觸飛沙國小2名教師、4名學生自3月15日至3月24日居家隔離10日，另，飛沙國小全校今日全校預防性停課1天。

退休女師在3月16日下午1點半到4點10分受邀至水燦林國小進行導師進修研習授課，參與人數共28人，其中1名為下崙國小導師，下崙國小該教師班級今日緊急預防性停課，下崙國小和飛沙國小明天是否復課，有待PCR採檢結果出爐後決議。

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水燦林國小、下崙國小、飛沙國小預防性停課措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水燦林小學則全校起啟動高規格防疫因應措施，27名教師今日起至26日進行第一階段居家隔離，3月27日至4月2日為第二階段自主健康管理，全校309名學生同步停課至26日，夜光天使班也同樣採預防性停課。

曾春美提醒，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於3月26日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四湖鄉飛沙國小停課一天，校園清潔消毒中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►嘉義喜宴疫情擴大！雲林退休校長確診　急驗血清基因定序

►快訊／雲林確診老師參加研習　水燦林小學27師309生停課7天

►黑車逆向擦撞+跨黃線+闖紅燈　斗六超級三寶肇逃畫面曝

►台西「海口生活館」停擺　教育處：新團隊最快1個月內接手

►雲林房屋稅「這項免徵」　鄉親快看是否符合資格

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

國寶級漆藝家陳火慶4代傳承！「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備伴手禮

大範圍「更強雷雨彈」灌全台！急升降10°C下到周四　一張圖看變天

台劇成績亮眼！文策院與Netflix合作　共同深耕、行銷台灣原創故事

全國時尚創意賽　嘉藥粧品成績亮眼

【英語多益通】睽違10年央行宣布「升息」　英文怎麼說

東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！　 一路下到週四再迎鋒面

東航墜機班機上是否有台人？台灣分公司：待總部回應

同事自介都說「我是板橋人」不說新北！釣出北部人解惑　1狀況例外

母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

波蘭台人助難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」

東航「死亡俯衝」132人空難　普丁向習近平表達慰問

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

嘉義確診夫妻遊屏東足跡曝　墾丁凱薩、萬巒海鴻

大叔超商「搭訕氣質長髮妹」　網見手法嗨喊：拜師了

上班族最愛的網紅TOP 20

星巴克「買1送1縮水了」？內行2字解答

高雄限定？「這張紙」曝南北差異　台北人：沒看過

農遊券估有7萬張用不完！農委會宣布4／6免費送

今天春分！6大禁忌別犯　深夜記得「做1件事」旺整年

「穿戰服約會」無預警見家長！男友急解釋...她糗爆了

一定見過「鞥」！果粉笑曝1動作秒讀出來

機上有台人？台灣分公司：待總部回應

明上班時間變天「劇烈降雨+春雷強陣風」！

更多熱門

相關新聞

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉了

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉了

大陸東方航空今（21）日下午發生墜毀，原本載客124人的班機實際承載123名旅客。該名退票的年輕男子在社群平台PO出影片，稱因第一班航班取消，所以取消行程。大批網友湧向評論區，紛紛感歎「大難不死必有後福」。

東航客機墜毀前「斷崖式」驟降

東航客機墜毀前「斷崖式」驟降

高雄男撞路樹　車內有白色粉末慘了

高雄男撞路樹　車內有白色粉末慘了

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

東航客機疑墜毀！疑似殘骸影片曝光

嘉義喜宴疫情擴大！雲林退休校長確診足跡拼湊中

嘉義喜宴疫情擴大！雲林退休校長確診足跡拼湊中

關鍵字：

雲林退休教師嘉義喜宴水燦林國小下崙國小飛沙國小影音

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面