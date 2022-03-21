雲林新增外縣市確診者足跡影響3校　水燦林國小27教師居家隔離

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府21日直播疫情說明，一名嘉義市確診者案22040（女性50多歲）退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。教育處說明，飛沙國小全校、下崙國小一個班級今日預防性停課，水燦林國小27名教師及309名學生今起預防性停課一週。

▲水林鄉水燦林國小全校停課一週，校園擴大清消中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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衛生局長曾春美表示，案22040退休女師在3月13日參加嘉義喜宴，3月18日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，3月19日因匡列為接觸者並採檢，採檢結果PCR陽性，於3月20確診。目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

▲嘉義市確診者案22040退休教師，3月14日上午曾至四湖鄉飛沙國小參加觀摩活動；3月16日下午受邀至水林鄉水燦林國小進行導師專業講授。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

教育處長邱孝文說明，案22040退休女師3月14日上午9點10分到11點50分前往飛沙國小參加觀摩活動；接觸飛沙國小2名教師、4名學生自3月15日至3月24日居家隔離10日，另，飛沙國小全校今日全校預防性停課1天。

退休女師在3月16日下午1點半到4點10分受邀至水燦林國小進行導師進修研習授課，參與人數共28人，其中1名為下崙國小導師，下崙國小該教師班級今日緊急預防性停課，下崙國小和飛沙國小明天是否復課，有待PCR採檢結果出爐後決議。

▲水燦林國小、下崙國小、飛沙國小預防性停課措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水燦林小學則全校起啟動高規格防疫因應措施，27名教師今日起至26日進行第一階段居家隔離，3月27日至4月2日為第二階段自主健康管理，全校309名學生同步停課至26日，夜光天使班也同樣採預防性停課。

曾春美提醒，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於3月26日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲四湖鄉飛沙國小停課一天，校園清潔消毒中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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