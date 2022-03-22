嘉義婚宴群聚擴大　雲林再添一小學停課、5校逾千師生受影響

▲崙背國小一名教師遭匡列接觸者，今日650師生停課，進行大清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增5例本土個案，其中案22040（嘉義市）退休女教師3月13日曾參加嘉義喜宴，3月14、16日足跡曾至飛沙國小、水燦林國小，另有教師與確診接觸者同住，北港高中91名師生停課居隔10天，昨深夜再傳出崙背國小一名教師遭匡列接觸者，今（22）日650師生停課，雲林共影響5校園。

教育處說明預防性停課狀況，下崙國小昨日一個2年級停班，經PCR快篩全陰性今日復課；飛沙國小昨日40名師生停課，經PCR快篩全陰性今日仍預防性停課；水燦林國小27名教師及309名學生昨下午起預防性停課一週；北港高中1名教師是嘉義婚宴確診者的同住家人，其任教的4個班級及同一辦公室的同仁，共計87名學生及4名教職員，今起停課10天居家隔離。

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崙背國小昨深夜於官方臉書發出公告，「3月21日10點20分接獲通知，學校教職員工因與確診者「接觸」，為確保學生健康，學校明天進行預防性停課1天，衛生局明天會派員到學校進行全校大清消，老師也會進行教室內清潔消毒，麻煩家長明天讓孩子暫時留在家裡面。」

據了解，崙背國小一名老師日前不約而同與妹妹同時返家探親，該名老師昨日得知妹妹曾與嘉義喜宴確診者接觸，被匡列經PCR結果為陽性。崙背國小該名教師已安排PCR檢測，學校今天預防性停課1天，衛生局也會派員到學校進行校園清消。至於明天是否恢復上課，將等待老師的PCR結果而定。

雲林縣政府教育處長邱孝文指出，中央的規範是該校有一名師生確診該班停課，一校有二名師生確診該校停課，雲林對防疫規範則採最嚴格措施，一校有一名師生確診全校停課10天，一鄉鎮有三分之一學校停課，該鄉鎮學校全面停課。雲林縣目前校園停課狀況將持續滾動式修正。

雲林縣長張麗善強調，不能因施打疫苗防疫就鬆懈，要嚴守防疫原則，進校園量體溫，落實實名制，把口罩戴好戴滿，保持社交距離，雖可以敬酒但不要走動式敬酒，避免疫情擴散。

▲崙背國小一名教師遭匡列接觸者，今日650師生停課，今日進行大清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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