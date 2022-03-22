　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、馬紹爾總統會談　宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞(David Kabua）；隨後於府內舉行雙邊會談，兩國將成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，並完成「台馬農業合作協定」修訂，要攜手為兩國永續發展打下穩固基礎，為全球進步繁榮做出貢獻。

蔡英文表示，台灣跟馬紹爾群島都是熱情善良的海洋國家，有共通的南島文化，並且共享民主、自由、人權等普世價值，雙方也透過每次的交流互動，激盪出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設與潔淨能源等領域，創造許多合作契機。

蔡英文提到，過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，台灣和馬紹爾也共同面對問題，持續深化合作，雙方都深刻理解極端氣候及海平面上升等現象，是太平洋島國國家發展的首要隱憂。

接著，蔡英文宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，這是一項重要的合作計畫，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統，以及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

蔡英文說，這次柯布亞的來訪，也是一趟生態永續之行，將參訪台灣的綠能產業及防災機構。在這次訪問期間，兩國也會完成「台馬農業合作協定」的修訂，將農業合作計畫進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國的糧食安全合作，提升到新的階段。

蔡英文強調，「永續南島‧攜手共好」是雙方一直秉持的精神，她要恭喜馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權，期待台灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。

柯布亞致詞時表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪，而此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞也稱許台灣人民在新冠疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻，他也會交付蔡英文一份馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣二千三百萬人民排除在外的不當舉措。

最後，柯布亞以中文向蔡英文說「謝謝你」，並感謝台灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼今日後續的雙邊對話，並期盼與台灣進一步深化兩國間的邦誼。

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
鴻海「平價電動休旅」要來了！　開放預購時間曝
中華郵政調高存款利率　4優惠貸款同步調升
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

斯洛伐克辦事處推烏克蘭藝術家圖畫　拉企業合作慈善製成NFT

蔡英文、安倍晉三對談30分鐘　討論烏克蘭情勢、台灣加入CPTPP

民進黨中壢區市議員參選爆炸　魏筠勤走基層力爭黨提名

藍委不滿遭辱罵　蘇貞昌翻「潑水」舊帳反嗆：你真的是暴力份子

獨／外賓「專案泡泡」入境1人確診　國發會規劃PCR最終版本曝光

加熱菸、電子煙掀關注　私有產權世界聯盟：創新減害政策挽救台灣生命

趙少康證實有人勸進選北市　「但個人目標仍是2024」

活動斷層調查、地質敏感區劃設牛步　監察院糾正經濟部

徐巧芯檢舉傅崐萁反被公布名字　趙少康批考紀會：這算搞什麼？

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

斯洛伐克辦事處推烏克蘭藝術家圖畫　拉企業合作慈善製成NFT

蔡英文、安倍晉三對談30分鐘　討論烏克蘭情勢、台灣加入CPTPP

民進黨中壢區市議員參選爆炸　魏筠勤走基層力爭黨提名

藍委不滿遭辱罵　蘇貞昌翻「潑水」舊帳反嗆：你真的是暴力份子

獨／外賓「專案泡泡」入境1人確診　國發會規劃PCR最終版本曝光

加熱菸、電子煙掀關注　私有產權世界聯盟：創新減害政策挽救台灣生命

趙少康證實有人勸進選北市　「但個人目標仍是2024」

活動斷層調查、地質敏感區劃設牛步　監察院糾正經濟部

徐巧芯檢舉傅崐萁反被公布名字　趙少康批考紀會：這算搞什麼？

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

「停電害往生」掀口水戰！　白喬茵控高市府「假新聞說」遭狠打臉

推特心臟爆擊！極短小說每篇不到140字　最後一句會「忍不住顫抖」

上場腦袋不空白　申皓瑋牢記失敗經驗

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

無線台東TTFree-數位福利網　榮獲2022智慧城市創新應用獎

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師分析2可能：想了整晚

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

9縣市首長年輕照曝　她驚嘆：鍾楚紅？

快訊／和平醫院護理師確診！黃珊珊證實：Ct值僅11　丈夫、兒子也中鏢

和平醫院護理師確診　北市曝3天足跡

快訊／林穎孟辦公室遭搜索！疑因助理費問題遭查

年輕照令人驚豔　林姿妙：感覺很端莊

綠委建議廢考國文　年輕人不應浪費在古文

趙少康傳「取代蔣萬安」選台北市長　深藍意拱他接新北

快訊／北捷軌道起火影片曝光　行控中心竟要司機員儘速通過

獨／外賓入境拒檢　北市聯醫率隊赴防疫旅館堵人揪1確診

獨／差點遇柯文哲、鄭文燦！智慧城市1外賓確診　8人遭匡列居家隔離

侯友宜大四照片曝光　「當年我也有一頭茂密黑髮」

他點名採購武器　蘇貞昌：不是菜市場點菜

反擊曹興誠「為錢設籍新加坡」　李柏毅：熱愛台灣先把國籍遷回來

蔡英文、安倍晉三對談30分鐘　討論烏克蘭情勢、台灣加入CPTPP

更多熱門

相關新聞

馬紹爾總統：該給台灣應有地位加入萬國之列

馬紹爾總統：該給台灣應有地位加入萬國之列

總統蔡英文22日上午以隆重軍禮、21響禮砲迎接我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）。柯布亞在致詞時表示，應該敦促理念相近國家，堅守民主治理的原則，應該給予台灣應有的地位，讓台灣加入萬國之列。

吳景欽／可以如此搜索律師事務所嗎

吳景欽／可以如此搜索律師事務所嗎

蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

蔡英文向罹難旅客與家屬表達慰問

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

波蘭駐台處長高則叡見蔡英文　驚嘆台灣援助烏克蘭超高效率

彭文正辯護律師遭搜索　張靜：典型的查水錶

彭文正辯護律師遭搜索　張靜：典型的查水錶

關鍵字：

蔡英文馬紹爾

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面