蔡英文、馬紹爾總統會談　宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日上午以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞(David Kabua）；隨後於府內舉行雙邊會談，兩國將成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，並完成「台馬農業合作協定」修訂，要攜手為兩國永續發展打下穩固基礎，為全球進步繁榮做出貢獻。

蔡英文表示，台灣跟馬紹爾群島都是熱情善良的海洋國家，有共通的南島文化，並且共享民主、自由、人權等普世價值，雙方也透過每次的交流互動，激盪出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設與潔淨能源等領域，創造許多合作契機。

蔡英文提到，過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，台灣和馬紹爾也共同面對問題，持續深化合作，雙方都深刻理解極端氣候及海平面上升等現象，是太平洋島國國家發展的首要隱憂。

接著，蔡英文宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，這是一項重要的合作計畫，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統，以及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

蔡英文說，這次柯布亞的來訪，也是一趟生態永續之行，將參訪台灣的綠能產業及防災機構。在這次訪問期間，兩國也會完成「台馬農業合作協定」的修訂，將農業合作計畫進一步拓展到馬紹爾群島的外島，讓兩國的糧食安全合作，提升到新的階段。

蔡英文強調，「永續南島‧攜手共好」是雙方一直秉持的精神，她要恭喜馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權，期待台灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。

柯布亞致詞時表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，對於兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪，而此次來訪，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞也稱許台灣人民在新冠疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻，他也會交付蔡英文一份馬紹爾群島共和國政府與人民的共同決議，此項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣二千三百萬人民排除在外的不當舉措。

最後，柯布亞以中文向蔡英文說「謝謝你」，並感謝台灣政府與人民對訪問團的歡迎與款待，他也相當期盼今日後續的雙邊對話，並期盼與台灣進一步深化兩國間的邦誼。

▲總統蔡英文主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷。（圖／記者林敬旻攝）