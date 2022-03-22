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大陸 大陸焦點 特派現場

東航「死亡俯衝」9000m墜地！前飛行員猜2罕見原因：空難史曾出現

記者鄭思楠／綜合報導

中國東方航空MU5735昨（21）日墜機，事發後，網上流傳了一段疑似事發地捕捉到的飛機墜落畫面。一架飛機機頭朝下，2分鐘內從近9000公尺的高空直接墜地，從影片中看，客機疑在空中並未解體。由於飛機墜毀前是極快的速度直線下墜，一名前飛行員推測二種可能導致這樣的「死亡俯衝」。

據《紅星新聞》報導，該前飛行員表示MU5735失事有2個可能原因，首先是「飛機攻角感測器失靈」，此次失事班機型號為波音737-800，但過去波音737MAX就曾因攻角感測器失靈發生過死亡俯衝的墜機事件，皆造成機上乘客全數罹難、死亡人數超過150人的大型空難。

▲▼ 東航、墜機、2022.3.21 。（圖／翻攝）

▲東航MU5735死亡俯衝墜機。（圖／翻攝）

他指出，由於攻角感測器對飛機的角度控制等級優於機師，因此當感測器出錯時，其飛機防失速系統便會誤判飛機處於失速狀態，自動降低機頭，機師卻無法使飛機從機頭持續俯衝的狀態中抬升，導致墜機。如2018年獅航610號班機空難，「當時機長還與系統『搏鬥』了一番，最後無濟於事」。

該前飛行員提出的第二種可能性，是該架飛機全部發動機（此次失事的波音737-800為雙發）停機，導致飛機失速，且飛機電控系統出現故障，全機斷電。

該前飛行員表示，飛機上有備份電力系統及控制系統，因此飛機在飛行過程中出現雙發停機及電控系統故障，全機斷電的概率非常低。且在飛機機翼完好的情況下，即使是發動機停轉，飛行員能通過調整飛機姿態來搶救飛機的，除非飛行員受外界影響失去對飛機控制，或在巨大的失速下墜過程中失去意識。

▲▼ 東航、墜機、2022.3.21 。（圖／翻攝）

不過，前飛行員也稱，關於此次東航客機失事，目前披露信息極為有限，最終事故原因還有待飛機黑匣子數據讀取分析，及事故調查組全方位調查認定。

此前，據《澎湃新聞》報導，網傳飛機墜落畫面是由廣西梧州市北辰礦業有限公司拍攝，北辰礦業有限公司一位員工證實，網傳該影片確實是公司拍攝。

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