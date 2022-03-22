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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜毀村民奔現場！驚見飛機碎片「樹上掛著碎衣」：都散掉了

記者蔡儀潔／綜合報導

東航客機21日在廣西梧州墜毀，一位莫姓村民今（22）日透露，事發時他在家午休，突然聽到一聲巨響，還以為是車子爆胎，之後他曾去過墜機地點，看到有一些大小不一的白色飛機碎片，樹上掛著碎衣。

▲▼東航MU5735墜機。（圖／翻攝自新華社）

▲墜機事故現場。（圖／翻攝自新華社）

據《澎湃新聞》報導，莫先生是莫埌村村民，21日下午2時許正在家午休的他，突然聽到一聲巨響，「震得家裡的玻璃都發出了聲音」，一開始還以為是附近的高速公路又有車爆胎。

隨後，莫先生外出工作，有人告訴他村裡掉了一架飛機。此時，他才意識出大事了，走了約2公里的路到達客機墜落的地點。他透露，該地是一處山谷，同村一位李姓村民在附近種了砂糖桔。

莫先生表示，他趕到現場時，現場已有一些趕過來的市民，客機墜落的區域不足100個平方公尺，幾乎什麼都看不到了，附近有一些大小不一的白色飛機碎片，樹上掛著碎衣；山頂上可能是受燃油影響起火了，燒了一些砂糖桔。

▲▼東航MU5735墜機。（圖／翻攝自新華社）

▲目前機上132人生死未卜。（圖／翻攝自新華社）

莫埌小學一名學生說，當時她聽到了兩聲巨響，像打雷一樣，教室的玻璃也發出聲響。班上一位同學則表示，他看到大飛機掉下來，大家都不清楚發生了什麼，很驚慌。

與莫埌村相鄰的是律村，不少村民目睹了客機墜落的過程，親眼看見客機幾乎「垂直掉了下來」，當看到客機快速往下掉時，就預感要出事了。

▲▼ 失事前畫面 。（圖／翻攝自微博）

▲北辰曠野監視器錄下飛機失事瞬間 。（圖／翻攝自微博）

一位律村村民稱，此前網路流傳飛機近乎垂直般墜落的影片是真實的。當日下午2時30分左右，客機掉落一事便在當地傳開，部分當地村民前往事發地查看。

多位律村村民表示，客機墜落在莫埌村一處山谷，客機殘骸到處都是，掛滿了附近的樹枝，現場幾乎看不到遇難者的遺體。

據《錢江晚報》報導，莫埌村村民梁金峰（化名）21日下午突然聽到巨大的聲響，接著山火迅速燒起來，他發現燒的正是自家的果場。

梁金峰在當地經營一家農業合作社，見情況緊急，他趕緊叫了人一起去救火，「現場都看不到完整的飛機，能看到的部分都『散掉了』。」

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