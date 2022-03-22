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大陸 大陸焦點 特派現場

網瘋猜東航墜機原因　專家呼籲：切莫亂猜傷口灑鹽

▲▼東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者任以芳／北京報導

大陸東航一架波音737客機發生墜機意外，各地救援隊全力搜救132名乘客下落。由於東航客機是「筆直」墜地，情況十分特殊。不少網友揣測是機械故障，甚至與論導向疑似人為蓄意。對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問中華戰略學會研究員張競指出，通常飛機失事原因十分複雜，有太多線索需要整體綜合分析考量，「千萬不要只用一種情況下斷言，在家屬傷口上二次撒鹽。」

相隔11年多，大陸「零事故」飛安紀錄昨天被打破。大陸東方航空MU5735航班執行昆明—廣州任務，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。機上載有乘客123人、機組人員9人至今生死未卜。失事後，廣東廣西出動超過500多名救援隊員馳援。
墜機意外發生不到一天，甚至連黑盒子都沒有找到，坊間已經開始盛傳各類墜機原因。其中，大陸網路平台流出幾張對話截圖引起熱議，群體成員疑似是從事航空飛行事務。

▲東航、疑似大陸航空業者討論群對話流出，探討東航墜機原因 。（圖／翻攝 微博）

▲疑似大陸航空業者討論群對話流出，探討東航墜機原因 。（圖／翻攝 微博）

截圖顯示哀悼「我們行業史最黑暗一天」、「肯定不是普通飛機故障或鳥擊」、「就算飛機兩個發動機壞掉、系統失靈也不可能摔這麼快」，還有人分析「可能是客艙失火，造成旅客大面積縱向移動（集中在客機某處重量失衡）造成墜機。」也有大陸網友透過飛行模擬器重建東航「筆直」墜落情況，斷言很可能是人為因素。

張競指出，千萬別拿一種樣態，去否定十幾二十種可能的真實原因」造成東航「垂直」失事的原因十分複雜，有太多線索需要整體綜合分析考量。更何況黑盒子都沒找到，誰也不敢判定結果。

對於東航失事意外後續處理流程，張競進一步說，通常飛安意外都要綜合所有資訊線索，以便重建失事現場。「千萬不要只用一種情況做出武斷結論，用錯誤推測誤導大眾，在家屬傷口上二次撒鹽。」

▼ 陸網友用模擬飛行器重現東航墜機 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 東航、墜機、2022.3.21 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 央視新聞聯的頭條，習近平下重要指示。東航、墜機 。（圖／翻攝 央視）

▲央視昨晚《新聞聯播》頭條是東航墜機 。（圖／翻攝 央視）

東航墜機屬於重大意外，依照大陸《關於全面推進政務公開工作的意見實施細則》明確要求，涉及特別重大、重大突發事件，必須及時發佈權威信息，大陸官方昨事發後第一時間發佈消息。張競表示，習近平也親自下明確指示，應對層級和處理積極態度也跟著升高。

張競表示，如果調查結果是非人為故意，比如自然天氣、機械故障等因素，事情比較單純好處理。但剛結束的「拜習會」才提到這世界不太平也不寧靜，依照大陸國情現況確實有恐攻可能存在性，一切必須等正式的調查結果出爐。如果涉及人為因素，預估未來大陸官方將會更嚴格執行飛行安檢，空中交通規範只會更加緊縮。

另外，東航失事的737客機是美國波音產製，嚴重衝擊商譽。張競指出，按照過去飛安意外處理流程，波音製造商和美國聯邦航空管理局（FAA）必須參與調查和協助釐清事件，儘管過程十分漫長，在這起不幸的事件之下，有助於中美雙方必須正面互動合作找出真相。

目前最新消息，波音公司已表示，「已經和美國國家運輸安全委員會保持聯繫，技術專家也為協助中國民航局開展調查做好準備。」

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