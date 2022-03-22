直擊東航MU5735空難現場！劉鶴急赴廣西　波音：正向東航提供支持

▲廣西藤縣墜機事故現場散落的飛機殘骸。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國東方航空MU5735原定在21日從昆明飛到廣州，不知何故在廣西梧州上空失速驟降，最後以「垂直俯衝」的姿態墜機，機上132人生死未卜。國家主席習近平第一時間發布指示，全力組織搜救，調查飛安事故原因。中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇21日晚，隨即率有關部門負責同志趕赴廣西梧州。

據《新華社》22日早報導，為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照李克強總理召開的緊急會議部署，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇代表黨中央、國務院，3月21日晚率有關部門負責同志趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。

22日早，記者在東航MU5735客機墜毀事故救援現場，看到臨時指揮部已經搭建，據現場救援人員介紹，由於飛機墜毀現場在山林間，會增加黑匣子搜尋的難度。

民航局工作組抵達梧州開展工作

東航客機墜毀事故發生後，民航局立即啟動應急機制，派出工作組。工作組已於3月21日晚上抵達梧州，並迅速開展工作，指導協助當地現場救援、善後處置等。





▲3月21日搜救人員在廣西藤縣墜機現場發現的飛機殘骸。（圖／翻攝自新華社）

廣西消防救援總隊迅速啟動應急預案

接到報警後，梧州市消防救援支隊立即調派23輛消防車、117名消防救援人員前往救援；廣西消防救援總隊迅速啟動應急預案，調派南寧、柳州、桂林、北海、玉林、貴港、賀州、來賓、河池支隊538名消防救援人員前往增援。

南部戰區組織兵力趕赴東航墜機現場救援 多支部隊隨時准備支援

南部戰區迅速啟動應急機制，梧州軍分區、武警梧州支隊第一時間組織救援力量趕赴事故現場展開救援。陸軍某陸航旅、某合成旅、某空中突擊旅，空軍某運搜旅，武警駐事發地周邊力量等迅速完成備勤，隨時準備支援。

廣西壯族自治區衛生健康委已組織12名重症、燒傷、骨外科、創傷等專家趕赴當地開展醫學救援工作。同時，梧州市衛健委已派出80多名醫護人員、36部救護車趕到現場，在現場設立救護點，安排好一、二線救治醫院，設立快速通道，並准備血液以及各類搶救物資和設備。廣西各地首批心理專家50餘人陸續趕往現場。

部分失事客機旅客家屬正趕往廣西梧州

事故發生後，廣西交通運輸系統立即啟動響應機制。梧州市交通運輸局迅速調配中大巴29輛、出租車50輛抵達梧州西江機場接送飛機失事事件旅客家屬及專家。截至發稿時，70多名專家、30名直升機醫護組工作人員已抵達梧州，10名家屬正趕往梧州，相關接送工作仍在緊張有序地開展。截至發稿時，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。

▲南部戰區組織兵力趕赴東航墜機現場救援。（圖／翻攝自新華社）

此外，波音中國工作人員22日回應，「我們掛念著東航MU5735航班的每一位乘客和機組成員。我們正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，我們的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。」