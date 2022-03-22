目擊東航墜機她嚇得趴泥地　撿到疑似遇難者錢包：有高鐵票、機票

記者蔡儀潔／綜合報導

一架載有132人的東航客機21日墜毀時，附近村民倪明（化名）正在山上與幾個鄉親剝桂皮，當時她嚇得趴在泥地上。之後，她在現場看到一個疑似機場乘客的錢包，裡面有高鐵票和機票，「很害怕，不敢動，立即打了110。」

▲東航MU5735昨（21）日失事墜毀。（圖／新華社）

據《大象新聞》報導，失事客機具體墜機地點是廣西梧州市藤縣琅南鎮莫埌村，倪明是其中一位目擊者。她當時正在山上與幾個鄉親剝桂皮，她突然看到一架飛機直直墜落，「掉到田裡面。掉下來的時候看不到火，然後聽到爆炸聲響，之後就起火了。」

眼前的情景令倪明驚呆了，她第一反應是嚇得趴在泥土地上，回過神後她們一行人到事發地附近查看，「看不到完整的機身，只有飛機的部分殘骸和碎片。」

▲村民撿到疑似遇難者錢包。（圖／大象新聞）

倪明回憶，在某一處地方她看到了一個疑似機上乘客的錢包，裡面裝著一沓現金、一張3月11日從南充到廣安南的高鐵票，還有機票，「很害怕，不敢動，立即打了110。」

倪明介紹，在救援人員到來前，鄉親們開始自發救火，「山上桉樹比較多，害怕引燃樹木。後來來了好多村民，幫忙救火。」事發後，當地公安、應急等部門的救援隊伍緊急趕赴現場救援。雲南省森林消防總隊駐廣西桂林、南寧隊伍138名消防救援人員也迅速集結趕赴現場。

▲當地人給救援人員送水。（圖／大象新聞）

據悉，事故發生後，廣西衛健委第一時間派出專家組前往現場，組織緊急醫學救援工作；組織12名重症、燒傷、骨外科專家趕赴藤縣支援。目前，梧州市衛健委已派出80多名醫護人員、36部救護車趕到現場，在現場設立救護點，安排好一、二線救治醫院，設立快速通道，並準備血液以及各類搶救物資和設備。全區各地首批心理專家50餘人正在陸續趕往現場。

解放軍南部戰區迅速啓動應急機制，梧州軍分區、武警梧州支隊第一時間組織救援力量趕赴事故現場展開救援。陸軍某陸航旅、某合成旅、某空中突擊旅，空軍某運搜旅，武警駐事發地周邊力量等迅速完成備勤，隨時準備支援。