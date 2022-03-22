▲林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府21日晚間7時舉辦《時代革命》電影包場活動，市長林右昌率市府團隊及上百位高中職學生，一同觀賞《時代革命》香港反送中紀錄片，以實際行動力挺，透過紀錄片的角度對抗極權，捍衛民主自由與人權的價值。

《時代革命》紀錄片自在台上映以來，除獲得蔡英文總統宣傳支持，許多縣市政府也跟進響應包場支持這部電影，市府今日邀請基隆市上百位高中職學生一起進入戲院觀賞；林右昌在電影開演前，特別先向所有勇敢爭取自由民主的香港朋友致上最高的敬意，因為香港的人民用他們的血淚和青春，爭取香港能有民主的未來，也書寫了《時代革命》這部電影中的每一篇故事。

▲基隆市長林右昌率市府團隊及上百位高中職學生，一同觀賞《時代革命》香港反送中紀錄片。

林右昌也向學生分享，他成長的年代剛好碰上解除髮禁、天安門事件及野百合學運等，可以說是台灣民主爆炸性發展的年代，至於在座的學生們在這幾年也可以看到香港人民爭取民主的過程，連國小的孩子都要走上街道，可見得人民對於香港政府有多麼不信任。

主辦單位觀銷處長曾姿雯表示，民主自由在台灣好像是隨手可得，但在看了電影之後，會讓我們知道習以為常的生活，也是必須付出很大的代價才能夠爭取，市府特別邀請高中職青年學子進場觀影，就是希望民主自由的種子能向下扎根，並發芽茁壯。

自香港嫁來台灣並在基隆開了咖啡廳的郭鳳琳（小鳳）表示，雖然大家隔著螢幕看《時代革命》可能只是部紀錄片，但對於香港人來說卻是真實的日常生活，很多比在座高中生還小的學生都走上街頭爭取自由民主，她也呼籲在台灣的大家要更團結，共同珍惜得來不易的民主自由果實。

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