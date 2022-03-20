校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

▲基隆義消人員常年訓練成果驗收。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局今（20日）在中山高中舉辦年度義勇消防人員常年訓練成果驗收，市長林右昌親自出席校閱及頒獎，並與立委蔡適應及多位議員們感謝義消夥伴平時支援執行災害搶救及預防工作，期許持續秉持優良傳統，守護市民生命財產安全。

林右昌校閱現場8百名參與常訓成果驗收的義消夥伴之後，林右昌也頒發續任聘書給義消總隊總隊長林耀宗，感謝林總隊長帶領基隆市的義消夥伴們，長年協助支援消防局同仁執行災害搶救工作，包括日前大武崙工業區火警，還有住家警報器裝設與防範一氧化碳中毒宣導等，也都能夠看到義消夥伴們的身影。

▲義消人員透過基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生等4項競技。

今天來自各義消中隊的菁英好手交流切磋，透過基本繩結、著裝競賽、小幫浦射水及負重救生等4項競技，展現義消人員矯健身手與平時紮實訓練成果；林右昌親自校閱參與訓練的所有義消同仁，並對大家表達肯定與敬意，在校閱過程中，看到有小朋友跟著家長參與，他更表示感動不已，認為這正是義消精神傳承的最好表現。

經過一個上午激烈競賽，最後成果揭曉，除了各單項競賽之外，中隊冠軍由第一大隊信義中隊奪得，第三大隊則囊括精神總錦標及大隊總冠軍，所有隊員們都相當雀躍，每個人都收穫滿滿。

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