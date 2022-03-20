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社會 社會焦點 保障人權

色老闆車上強吻！人妻嚇到「舌頭後退」　狂灌3瓶礦泉水洗嘴巴

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲人妻隨簡姓老闆外出工地視察，未料在回程途中卻遭簡男強行舌吻。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／基隆報導

一名人妻隨簡姓老闆外出工地視察，在回程途中於基隆某餐廳用餐，席間簡男獨自一人點了3瓶清酒飲用，趁著酒意在車上強行舌吻人妻，人妻嚇得花容失色，「舌頭不斷後退」，哭著向友人求救報警。基隆地院審理後依強制猥褻罪，判處簡男有期徒刑10月。

判決書指出，基隆一名人妻為某室內裝修公司之員工，2020年間陪著簡姓老闆前往桃園大溪視察工地，視察結束後，2人回程在基隆市某餐廳用餐，席間簡男獨自一人點了3瓶清酒飲用，並堅持要人妻陪他一起喝，不過均被人妻以要開車且有心臟病為由推拒，僅輕抿酒杯。

2人用完餐後，人妻拿著簡男給的錢包前往結帳，簡男許是趁著酒意上頭，竟先是要求人妻牽著他的手要「一起看海」，但被人妻甩掉，並開始要求人妻幫他找旅館休息，惟附近旅館皆已客滿而作罷。

隨後2人便在車上稍作休息，人妻出於好意從後座拿被單替老闆蓋上，同時也準備稍作休息，熟知簡男竟直接撲過來，不斷強吻、熊抱人妻，人妻當場嚇得驚慌失措，不斷推拒簡男，「舌頭一直不斷後退」，哭著向簡男表示「不可以、不要，我已婚有小孩」等語，但簡男卻態度曖昧的靠近人妻的耳朵表示，「你不讓我親，那不然我抱你可不可以」等語。

人妻突遭變故，嚇得急忙以要上廁所為由，逃往附近的咖啡廳，先是向公司主任回報外，也同時打電話向女性友人求救，自己則是買了3罐礦泉水狂洗嘴巴，因為她「覺得自己的嘴巴很髒」。

▲桃園市宋去年2月至9月間，在蘆竹區某公園對同一女子前後共4次襲胸、指侵與強制猥褻得逞，桃園地院重判應執行5年8月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻遭簡男強吻後，嚇到前往便利商店買水洗嘴巴，並不斷擦拭臉部。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

庭審時，簡男否認一切犯行，辯稱2人僅有的接觸是人妻從後座拿小被單給他蓋的時候，後來2人互相靠近用嘴唇接吻，有「嘴碰嘴3下」，但他仍保持理智推開人妻，表示「不好意思，我大妳10幾歲，我已婚」等語。

不過基隆地院審理後卻發現，簡男和人妻平時互動相對嚴厲，簡男曾傳訊息怒斥人妻，「太過了，私自動作太多了，不應介入通知建築師，及我避開業主時站在業主旁邊」、「我沒有交代的事情不能做」、「我沒有請你做的事情不能做」、「我沒有請妳動的不許動」、「在工地是跟在我旁邊一公尺」等訊息，而人妻則不斷道歉，並承諾會努力修正學習等語。

而簡男和人妻多次出差時，也多會在溫泉度假村、旅館或會館等地開房間休息，簡男多會要求人妻和他一起進入休息，但人妻卻表示自己覺得相當不自在，卻迫於簡男是自己上司而無法拒絕，常在一旁滑手機等待簡男，或是把自己反鎖在廁所內，等待簡男休息結束。

▲桃園市謝姓男子雇用印尼籍女移工當助手，卻覬覦其姿色趁其熟睡時撫摸其下體猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲不過簡男遭人妻怒告上法院後，卻像法官辯稱是人妻自己湊過來吻他，2人有「嘴碰嘴3下」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

法官勘驗相關證人證詞也發現，人妻的女性友人當天在接到人妻哭訴遭老闆強吻的消息後，急忙趕來基隆尋人，只見人妻早已哭的雙眼紅腫。

調閱超商監視器畫面後，也發現監視器清楚拍下，人妻在便利商店內瘋狂灌水，並不斷擦拭臉部等動作，而婦幼隊也確實在人妻的口紅、嘴巴與耳朵等部分採到簡男的DNA鐵證。人妻更曾傳訊息給簡男表示，「老闆你剛剛喝醉動作很大，你強迫親到我，我嚇到了，怎麼辦」、「你做為老闆，這樣行為是不對的，我剛剛在超商大哭」、「你可以保證以後不要再這樣了嗎」等語，案發後更果斷離職，因而不採信簡男的證詞。

法官指出，審酌簡男為有配偶之人，明知人妻有已婚婦女，卻不知謹守分寸，利用和人妻出差在汽車內獨處的機會，強行擁吻人妻，使人妻對於職場倫理失去信任，亦影響其與幼子間的親密互動，事後更否認犯行，更辯稱覺得根本就是人妻對他「仙人跳」等語，造成人妻受有二度傷害，依強制猥褻罪，判處簡男有期徒刑10月，全案仍可上訴。

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