▲「基隆！原來如此」工作坊，揭開市港再生轉變有目共睹。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆位於臺灣北部海洋門戶，市區有著海港山城獨特地景，伴隨市港再生標竿計畫逐步完成。基隆市政府委託「吾然文化有限公司」辦理「基隆！原來如此」兩日工作坊，揭開市港再生嶄新面紗；今（20日）於陽明海運文化藝術館成果發表，順利圓滿！

▲不同視角認識基隆，切入生活的場景與聚落的樣貌。

都市發展處長徐燕興表示，「基隆！原來如此」工作坊邀請法國城市規劃與設計師Clément Tricot & Morgane Le Guilloux、東海醫院設計工作室徐景亭老師及共感地景創作陳宣誠老師擔任講師，從不同視角認識基隆，切入生活的場景與聚落的樣貌，在山海城之間找尋基隆的獨特之處，發現基隆，原來不只如此！

計畫主持人張維真表示，「基隆！原來如此」工作坊，參與學員共有21位，年齡從20歲到70歲都有，開放報名一天就秒殺，可見民眾對於基隆轉變充滿期待！工作坊以特定族群（生活）、主題空間（故事、記憶點）、制高點（路徑、開放空間）等為主題，由講師帶領學員現地踏查，從各個主題出發，描繪出基隆的模樣，並提出對基隆的想望與期待，也為四月的基隆城市博覽會拉開序幕。

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