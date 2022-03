▲烏克蘭首都基輔21日晚間將實施宵禁。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

據《俄新社》等外媒消息,烏克蘭首都基輔市長稍早透過Telegram宣布實施為期36小時的宵禁,預計從當地時間21日晚間8時起,至23日上午8時為止,民眾若無安全許可,將禁止在城市內自由行動,並應躲避至臨近的避難所。然而,詳細原因目前尚未揭露。

#BREAKING Kyiv mayor announces new curfew from late Monday to Wednesday morning pic.twitter.com/FPLavzh3WV