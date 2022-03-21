俄羅斯宣布：殲滅80名外國傭兵及烏兵！　巡弋飛彈精準打擊基地

▲ 俄軍先前公布戰果影片，聲稱繳獲許多來自烏軍的反坦克飛彈。（圖／俄羅斯國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事第26天，俄羅斯國防部21日宣稱，以高精準武器摧毀位於烏克蘭西部羅夫諾（Rovno）地區的軍事設施，殲滅80名雇傭軍人及烏克蘭激進份子，但烏克蘭尚未證實此事。

綜合《路透社》、《俄新社》報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）21日宣布，俄國空軍發射巡弋飛彈，精準打擊烏克蘭羅夫諾地區一座訓練基地，受訓對象為外國雇傭軍及烏克蘭民族主義部隊，造成80人死亡。

俄國也公布戰果指出，過去一天內共摧毀44個烏克蘭軍事設施，包括4座指揮所及4座武器庫，防空系統還在人口密集地區上空擊落2架烏克蘭無人機，且俄軍已經控制基輔附近一座指揮中心，有60名烏克蘭士兵投降。

烏克蘭西部利維夫（Lviv）先前遭到俄軍空襲，8枚導彈擊中位於小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心（IPSC），造成35人死亡。俄方宣稱，這場攻擊殲滅180名外籍傭兵，並摧毀大量外國武器。但烏國國防部發言人發言人盧布奇夫斯基（Markiyan Lubkivsky）指出，IPSC內發現的死者中並無外籍人士，指責俄方說法是典型的宣傳戰手法。

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