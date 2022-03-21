屏東種植可可面積逾300公頃　莊瑞雄：產業加工製成應再升級

記者林銘翰／台北報導

屏東縣長初選進入白熱化階段，有意角逐縣長大位的民進黨立委莊瑞雄21日大力推廣屏東可可產業，由於屏東是種植可可的沃土，出產的可可已經獲得多項世界大賽冠軍。莊瑞雄強調，未來有機會，將投入資源規劃跨域結合，讓本土可可產業加工製成再升級，建立新世代的農業典範。

莊瑞雄指出，屏東因為得天獨厚的風土氣候，適合優質的可可生長，近年有許多農民投入種植，迄今可可種植面積已成長逾300公頃，居全國之冠，在農民們用心培育下，屏東的巧克力在ICA世界巧克力大賽獲得7金、11銀、9銅的佳績，揚名國際。

近年屏東可可在產量、質量上都有突出表現，屢次在巧克力世界大賽中奪牌，是名副其實的台灣之光。為了推廣屏東可可的栽種與產業發展，莊瑞雄也在臉書、Youtube等社群平台上發布推廣影片，讓民眾一窺可可產業鏈的生產與加工過程。

莊瑞雄介紹，他與屏東內埔青農小鍾認識許久，從北部返回屏東的小鍾，致力於提升可可種植技術，增進增進加工品質，並堅持使用屏東可可豆發展品牌「可可雅米」，製作出風味獨特的巧克力產品，更在世界巧克力大賽中獲得銀牌，成為屏東之光。

莊瑞雄表示，台灣是少數既有栽培可可能力，又能自行加工、銷售巧克力的國家，屏東絕對是在可可產業中潛力十足、前景無限。

莊瑞雄強調，未來若有機會當選屏東縣長，他將積極規劃跨域結合，多方協力發展本土可可，進行農民產銷增能培力，讓可可生產與加工相關產業體系逐漸紮根，藉以建構可可產業完整價值鏈，強化農村競爭力，活化在地經濟，建立農業典範。

▼民進黨立委莊瑞雄推廣屏東可可產業。（圖／取自莊瑞雄臉書）

