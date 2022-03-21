莊瑞雄造勢拋牛肉　「當選2年內高捷延伸東港必動工」

▲莊瑞雄20日晚間在屏東東港舉行造勢，管碧玲、吳玉琴到場站台。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，參選人、「英系」立委莊瑞雄20日晚間在屏東縣東港鎮舉行造勢，不僅立委管碧玲、吳玉琴站台，據莊表示，現場來了超過4千位鄉親力挺。莊瑞雄也拋競選牛肉，其一是若當選縣長，兩年內高雄捷運延伸到新園、東港，一定會動工。

莊瑞雄20日舉行完東港造勢後，透過臉書表示，感謝現場超過4000鄉親自行到場相挺！也謝謝管碧玲與吳玉琴特別到場讚聲。看到大家騎著車、散步過來會場，就是為了挺屏東、「挺雄讚」，大家的熱情和期盼就是他為屏東打拼的動力，他一定會更努力，讓鄉親看到屏東的進步。

莊瑞雄也拋競選牛肉，就像管碧玲說過的「超越高雄」衝勁，能夠帶來城市間的良性競爭、共榮共好！未來，他當選縣長，會透過三個優先及四大升級，三個優先分別是產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先；四大升級分別是觀光升級、醫療升級、水資源升級、運動產業升級。

莊瑞雄更承諾，若當選縣長，兩年內高雄捷運延伸到新園、東港，一定會動工！讓屏東繼續超越。

▼莊瑞雄指20日晚間東港造勢有超過4000位鄉親到場。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）