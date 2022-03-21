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屏東初選競爭激烈！綠營民調：周春米32.3%領先、莊瑞雄28.3%

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，立委周春米、莊瑞雄及鍾佳濱，皆卯足全力力拚代表民進黨投入大選資格。根據綠營最新民調顯示，周春米以32.3%暫居第一，領先莊瑞雄的28.3%及鍾佳濱21.1%。

民進黨屏東縣長初選最後階段，立委周春米、莊瑞雄及鍾佳濱積極爭取提名，盼能接棒延續民進黨在屏東的執政。而民進黨選對會也已公布初選時程，確定將於4月6日至4月8日進行電話民調作業。

根據最新一份最新綠營民調顯示，三人之中以周春米的呼聲較高，周春米以32.3%取得暫時領先，其次為莊瑞雄28.3%，鍾佳濱則是21.1%暫居落後。

在政黨對比部分，民進黨以「若國民黨推出蘇清泉參選」作為對比，周春米以55.4%大幅領先蘇清泉的16.1%，鍾佳濱則以53.1%領先蘇清泉的19.9%，莊瑞雄49.7%領先蘇清泉的16.3%，顥示三人都大幅領先對手，對於綠營來說都是一件好事。且三人更分別有現任縣長潘孟安、前縣長蘇嘉全、曹啟鴻支持，不過一名黨內人士表示，「三人在立法院上也有不錯的成績，但民調終究只是做為參考用，沒有實質的數據做為依據，可信度很難評估。」

該民調的調查時間為3月13至3月16日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾。這份民調也調查屏東縣長潘孟安施政滿意度，結果顯示，共有47%屏東民眾非常滿意、43.8%還滿意、5.2%不太滿意、1.8%非常不滿意、2.2%無意見。

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