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里港警宣導酒後找代駕　你我安全有保障

▲里港警分局宣導酒後代駕服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局宣導酒後代駕服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「酒駕零容忍」已是普世價值，社會大眾對酒後駕車行為深惡痛絕，警方除編排交通疏導勤務外，更將嚴正執法、全力取締，近年有感酒駕事件頻傳，且因應酒駕新法上路，屏東縣政府持續積極落實酒駕執法，並提醒民眾切勿心存僥倖違規，醉不上路，飲酒後應找代理駕駛。

▲里港警分局宣導酒後代駕服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局宣導酒後代駕服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

立法院1月24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例，酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元。將酒駕未肇事之刑度提高至3年以下有期徒刑、得併科30萬以下罰金，並增訂公路主管機關得公布10年內酒駕再犯者姓名、照片及違法事實，同車乘客連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰等規定。

目前屏東縣內共有4家計程車業者建立酒後代駕服務機制，分別為第一合作社，預約電話08-7551122、台灣大車隊電話55688、青溪合作社08-7661106及台灣代駕07-2225203，安心搭車返家，隔天再來取車，籲請民眾多加利用酒後代駕服務。

里港分局分局長鄭頴聰呼籲酒後不駕車是現代人應具備的常識，今年中央修正道路交通管理處罰條例加重酒駕相關罰則，以遏阻酒駕歪風，同時倡籲酒後代駕機制，也就是委託計程車駕駛前往民眾飲酒地點代為開車，將人車一同安全送抵目的地，也請飲酒場所業者能適時提供酒後代駕的叫車服務，全民共同努力，防止酒駕憾事再次發生。民眾酒後應改搭乘計程車或大眾運輸工具、指定駕駛、請親友接送，確保你我生命財產安全。

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