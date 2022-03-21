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台灣面臨2050淨零挑戰　蔡英文提「四大轉型路徑」讓國家前進

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會開幕典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會開幕典禮」時表示，面對2050的淨零挑戰，要在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」等四大轉型路徑上，讓國家持續前進。

對於「永續」，蔡英文表示，全世界都重視「2050淨零轉型」，邁向2050，不只是全世界的挑戰，也是台灣的挑戰，這條路確實非常困難，但台灣一定要成功。

蔡英文指出，台灣要克服這項挑戰，除了公部門的努力，還需要產業界龐大的能量與台灣世界一流的學術人才，透過三方共同合作，就是台灣成功的關鍵。

她表示，政府從2016年開始推動能源轉型、發展再生能源，讓台灣在全球發展綠能、減少碳排的路上，邁出重要的第一步，但要面對2050的淨零挑戰，應該要在四大轉型路徑上，讓國家持續前進。

首先，蔡英文認為「能源轉型要繼續」。她表示，除了成熟的再生能源以及增氣減煤的路徑要加強，新的能源包括氫能、前瞻綠能，更要進一步研究和發展。

蔡英文表示，第二是「產業轉型要加速」，出口導向的臺灣產業要全力展開製程改善、能源轉換及循環經濟的努力，我們要讓公私部門一起投入資源，因應新的經貿情勢。

蔡英文強調，第三是「生活轉型要啟動」，不論是食、衣、住、行等生活的每個面向，都要開始改變；而公有建築要走向低碳，運輸工具也要面對淨零轉型的變革。

最後，蔡英文認為是「社會轉型要公正」，2050淨零轉型，對每個人的生活都會帶來變化，在這個過程中，做好社會溝通，確保公民參與、公正轉型，同樣是我們重要的目標。

蔡英文指出，國發會正持續彙整各部會規劃，將在3月底公布「台灣 2050 淨零排放總說明」，這不是提供一個標準答案，而是拋出一個淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。

蔡英文說，台灣的未來不能自我設限，而是要透過確實的討論，把整個國家的能量都釋放出來，她已經請國發會在規劃路徑時，把現有的情況、可預期的進步、未來的研發能量以及所有所需的資源，都要一起考量進去。

蔡英文指出，政府會持續協助金融機構，引導資金，並且和業界密切合作落實ESG，協助更多企業打入國際供應鏈。我們公私部門一起合作，克服邁向2050淨零排放的種種挑戰。

她說，政府和產業要合作，產業之間將採取「先大後小」、「以大帶小」的模式，由指標大企業帶頭，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊，也要把握，甚至是創造新的淨零商機。

▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會開幕典禮」。（圖／總統府提供）

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