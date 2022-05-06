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蔡英文與Meta啟動亞洲第一座「元宇宙」　盼培育更多護國神山

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供，下同）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文6日出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。蔡英文致詞時表示，肯定新的元宇宙技術與台灣的科技實力，期待元宇宙能在台灣扎根，帶動台灣科技發展。她強調，行政院也將新設「數位發展部」，未來會持續努力，培育更多科技護國神山。

蔡英文致詞時表示，很高興跟大家一起啟動亞洲第一座「元宇宙 XR Hub Taiwan」。她指出，就像過去網路及智慧型手機改變人們的生活，元宇宙創造的世界，也將翻轉我們的未來。在元宇宙的世界裡面，不用出門，就可以跟朋友坐在一起看電影、跟同事進行會議。現在，元宇宙的技術還能應用在現場展演，讓觀眾更有參與感。

蔡英文強調，元宇宙各項沉浸式體驗，滿足人的娛樂、醫療等生活需求，也實現過去難以想像的互動模式。以「人」為出發點的發展，也讓我們感受科技的溫暖。她要特別感謝Meta，選擇在台灣設立亞洲第一座XR基地，肯定台灣的科技實力。

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，台灣是世界重要的科技國家，擁有完整的科技產業聚落、豐沛的創意人才，從軟體數位內容，到硬體半導體產業，都是台灣發展元宇宙的利基。蔡英文強調，元宇宙在台灣扎根，將帶動台灣通訊技術、XR創新應用等科技發展，同時也能串聯起更多民間力量，在數位創新、社會公益等領域，加速元宇宙的應用。

蔡英文指出，政府推動「亞洲‧矽谷」方案，為數位科技應用和新創發展建立基礎。未來將持續推動六大戰略產業中「資訊及數位產業」，打造台灣成為全球數位基地。行政院也將新設「數位發展部」，推動國家數位發展政策。未來也會持續努力，培育更多科技護國神山，讓台灣站穩全球科技的重要戰略位置。

蔡英文強調，台灣的數位發展正大步向前，期盼Meta透過XR基地，和台灣攜手串連更多新創研發能量，讓打造元宇宙新世代生活，可以更快速的進行，並請Meta持續加碼投資台灣。

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「Meta元宇宙 XR Hub Taiwan」啟動典禮。（圖／總統府提供）

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