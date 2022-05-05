快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

記者袁茵／台北報導

家用快篩試劑實名制於4月28日上路，但仍有許多民眾買不到。國民黨台北市議員汪志冰5日批評，現在民眾只期盼「九天玄女」降落，因為總統蔡英文不懂人民疾苦；台北市長柯文哲則稱，自己已想好最後一步，未來將防疫急門診轉成「上呼吸道症狀急門診」，當場替民眾快篩。

柯文哲5日赴台北市議會專案報告，汪志冰表示，總統蔡英文在民進黨中常會撂下重話，說要讓民眾盡快拿到快篩試劑，「但你知道現在全國人民最期盼看到誰嗎？九天玄女啦！1000英尺、800英尺降落在總統府，連九天玄女都知道人民疾苦，可是坐在總統府的蔡英文卻不知道，現在還在中常會裝模作樣，說要讓民眾快點拿到快篩劑，廢話！如果可以拿到，早就拿到了。」

▲柯文哲赴台北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

聽聞「九天玄女」後，柯文哲先是呵呵呵笑了幾聲，隨後表示自己已經想好最後一步，倘若疫情繼續下去，台北市的「防疫急門診」就要轉成「上呼吸道症狀急門診」，讓民眾不用做家用快篩，有症狀就直接到急門診快篩。

汪志冰質疑，全世界沒有任何一個國家缺快篩試劑，為什麼唯獨台灣會缺？柯文哲直言「我也不知道。」使汪志冰再稱「那我們只好請九天玄女趕快降落吧！」

另外，汪志冰詢問2款口服藥的狀況，柯文哲回應，有進口18萬份，但由於是中央控管，所以自己也不曉得；台北市副市長黃珊珊則說，目前藥物都是由中央配給，已經有送2萬份，但依照確診者飆升數字和相關比例，的確是令人擔心。而汪志冰批評，口服藥就是不夠，亂七八糟。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）