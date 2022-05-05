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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日青年局挺台加入CPTPP、WHO　喊話「台海穩定攸關日本和平」

記者杜冠霖／台北報導

今（5日）總統蔡英文接見「日本自民黨青年局」訪團，眾議員鈴木憲和表示，在俄烏戰爭、國際情勢非常緊張的時刻，能夠到台灣訪問，這一件事情具有相當大的意義，日本絕對不允許某些國家用武力片面改變現狀，自民黨青年局也會繼續支持台灣加入CPTPP、WHO等國際組織，期盼疫情能早日結束，台日兩國能恢復正常往來。

該訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

鈴木憲和指出，總統致詞時也提到，雖然新冠疫情很嚴峻，但在疫情嚴峻的同時，台日兩國人與人之間的交流，反而加深彼此的情誼，包括日本提供台灣疫苗、台灣也提供日本口罩等，兩國之間的信賴關係可以說是越來越深厚。訪團有人確診，蔡英文也表示慰問，在訪團下榻的飯店，有看到總統準備的信函、珍珠奶茶等台灣美食，對於這種溫馨的安排，要再度表示感謝。

鈴木憲和表示，特別是在俄烏戰爭、國際情勢非常緊張的時刻，能夠到台灣訪問，這一件事情具有相當大的意義，日本絕對不允許某些國家用武力片面改變現狀，相信兩個國家可以在這一部分加緊合作。台日兩國都是非常緊密的鄰國關係，台海的和平及穩定也攸關日本的和平，日本年輕的政治家也願意攜手合作，促進這些想法讓大家知道。

鈴木憲和表示，CPTPP是高標準的經貿合作架構、以亞太地區為中心，本身就具備戰略上的意涵，台灣為了要加入CPTPP，積極整理國內相關法規的修正，其中有相當困難的問題，都已經一一解決，自民黨青年局對台灣加入CPTPP向來都表示支持，也期盼再加一把勁，成功推動相關法規的修正、整合。

鈴木憲和表示，國際疫情嚴峻的時刻，還有相當多的課題需要克服，比如氣候變遷等，必須用全球的視野、角度來面對，台灣向來積極加入WHO，自民黨青年局向來都表示支持，未來也會扮演更重要的推手，讓台灣參與上述國際組織。

鈴木憲和表示，個人選區是以阿信這一部電影聞名的山形縣，屬於日本東北地區，稍早台灣也解除日本東北五縣的食品管制，個人要藉這機會要再次表達感謝，未來有很多問題還沒解決，也期盼在總統的指導下，把剩下的問題解決。

鈴木憲和指出，昨天訪團也特別到日本的大恩人，李前總統的墓前祭拜，李前總統培養許多台日相關的人才，對台灣關係發展也有很多貢獻，自民黨希望把這樣的友誼傳承給下一代，也會積極來促成，最後希望新冠疫情能早日結束，台日兩國能恢復正常往來。

鈴木憲和今天也帶來日華懇會長古屋圭司的親筆信函，轉送給蔡英文，古屋圭司屬於自民黨內親台派勢力，主張對華強硬。過去也曾促成蔡英文視訊會面自由民主黨政務調查會長高市早苗，據黨政人士透露，古屋也是日本捐台疫苗的重要推手。

▼鈴木憲和轉交日華懇會長古屋圭司的親筆信函給蔡英文。（圖／翻攝蔡英文Youtube頻道）

▲▼鈴木憲和轉交日華懇會長古屋圭司的親筆信函給蔡英文。（圖／翻攝蔡英文Youtube頻道）

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