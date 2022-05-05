快訊／日本自民黨青年局訪團見蔡英文　1成員確診

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，總統蔡英文今天上午11點將接見訪團一行時表示，受到疫情影響，這是自民黨青年局睽違3年再度來到台灣，不過剛剛接獲通知有訪團成員今天出現確診案例，所以沒辦法來到現場，她向確診者表達關心，也希望訪團貴賓能夠平安。

▲日本自民黨青年局小倉將信（ Masanobu Ogura）眾議員率團來台。（資料照／翻攝自游錫堃臉書）

外交部說明，「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率的訪問團已於3日抵達台灣。外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部表示，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。

根據公開行程，自民黨青年局3日抵台後，曾與外交部長吳釗燮晚宴，並陸續拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

▼吳釗燮日前與日本自民黨青年局訪團晚宴。（圖／翻攝自Facebook／外交部）