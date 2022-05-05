快訊／蔡英文：台日安全不是單一國家課題　展決心加入CPTPP

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，總統蔡英文今天上午11點將接見訪團一行時表示，這幾年台日交流更加密切、人民情誼更加深厚，台灣也透過修法展現加入CPTPP的決心，將持續與民主盟友合作，「無論是台灣、日本的安全，都不是單一國家的課題」，未來會一起為印太地區繁榮做出更多貢獻。

▲蔡英文今天上午接見日本自民黨青年局訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

蔡英文今天上午致詞時說，受到疫情影響，這是自民黨青年局睽違3年再度來到台灣，不過剛剛接獲通知有訪團成員今天出現確診案例，所以沒辦法來到現場，她向確診者表達關心，也希望訪團貴賓能夠平安。

蔡英文說，這幾年台日交流更加密切、人民情誼更加深厚，尤其日本捐贈台灣疫苗、台灣也捐贈醫療器材給日本，國際間相互扶持、創造善的循環，充分展現台日友誼，感謝日本國會、政要多次支持台灣參與國際和對台海穩定的重視，去年9月台灣正式申請加入CPTPP，今年陸續完成修法工作，就是要向國際展現台灣有決心遵守國際相關規範，未來將持續完善法規和措施，也請議員朋友繼續支持台灣參與國際。

蔡英文說，台灣會持續與民主盟友共同合作，捍衛民主價值，今年3月他與日本前首相安倍晉三進行視訊對談，安倍重提「台灣有事又等於日本有事」等語，引發廣泛討論，無論是台灣、日本的安全，都不是單一國家的課題，必須從整個第一島鏈、地緣視野來考量，因此彰顯台日關係的重要，未來台灣會與日本一起努力，為印太地區繁榮做出更多貢獻。

該訪團由自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。