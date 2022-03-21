「兒用枕頭悶死媽！」接體員見解剖一幕鼻酸　1個問題全家沉默了

▲兒子用枕頭將媽媽悶死。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「也說不定是孝子才下得了手，因為真的很痛苦，也不希望對方再痛苦。」人氣作家、曾當過接體員的大師兄發文分享關於長照的故事，他日前碰到有人要解剖，才正覺得好奇，就意外得知是兒子用枕頭將媽媽悶死。聞言，他並沒有多說什麼，因為自己也曾經歷過長照的時光，所以只覺得很沉重。

大師兄在臉書粉專「BigBrother大師兄」上貼文，提到他到殯儀館附近倒垃圾時，剛好有人要解剖，他才正覺得好奇，一旁的弟弟就告訴他，「這個很可憐唉，兒子辭掉工作照顧媽媽幾年，後來受不了，把媽媽用枕頭悶死。」

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聽到這，大師兄想起自己與媽媽經歷過長照的時光，他曾問媽媽「要是你變得跟老爸一樣，成了植物人，我該怎麼辦？」媽媽則說「看你要不要照顧呀？」大師兄接著說，「我是看你想不想活呀？想活的話，我會照顧到完全沒錢，可能再一起上路吧！想死的話，我會把你悶死再跟你後面走。」

語畢，在場的媽媽和妹妹都沉默了，可能正因為經歷過長照的時光，所以大師兄說出這些話也不奇怪了。只不過，大師兄事後也想著，「但是我真的下得了手嗎？我真的不敢說。」

大師兄繼續說道，在解剖室外面，大家都說身為嫌犯的兒子其實真的是孝子，或許「蠻多時候這種殺死親人的人，評價幾乎都是很乖、感情很好、孝子，也說不定孝子才下得了手，因為真的很痛苦，也不希望對方再痛苦。」

後來，大師兄看了看自己手上的智慧錶，想起有個功能是跌倒後能立刻打電話給救護車，因此他倒完垃圾後，馬上花了1萬多元買給媽媽。回家後，媽媽雖嘴巴碎念亂花錢，但還是很高興的設定，大師兄看著媽媽臉上的表情，心想著「您開心就好，我也不知道這輩子還有多少次機會可以送家人禮物。也希望長照這件事情，不要再來了。」

本文經「BigBrother大師兄」授權引用