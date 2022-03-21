烏情報揭俄國菁英正「密謀暗殺普丁」　不惜下毒！接班人選曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭情報來源指出，握有權勢的俄羅斯商界及政界人士正計畫暗殺總統普丁，並任命新總統，甚至不惜下毒。烏國軍事情報機構披露，這群俄國菁英早已選定接班人選，希望早日除掉普丁，以恢復西方與俄國經濟往來。

▲ 據傳因俄軍進攻不力，令普丁感到憤怒。（圖／路透社）

俄羅斯持續入侵烏克蘭，引來西方嚴厲制裁，菁英寡頭首當其衝，也限制俄國獲得外匯的途徑。《每日星報》報導，烏克蘭國防部情報總局消息指出，俄國部分政治菁英正密謀殺害普丁，並將聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）視為普丁接班人。

消息人士還透露，博爾特尼科夫和其他握有影響力的政商界菁英正考慮各種除掉普丁的方法，「據了解，博爾特尼科夫和其他俄國菁英階層中一些有影響力的人物正考慮各種讓普丁下台的選項，包括下毒、突發疾病或其他『意外』。」

報導指出，博爾特尼科夫最近失去普丁青睞。消息人士說明，博爾特尼科夫失寵的原因被指為對烏克蘭戰爭的誤判，因為他率領的部門負責分析烏克蘭民眾的想法及烏軍戰力。但俄軍入侵行動不見顯著進展，士氣低落，更傳出士兵「自找子彈挨」，只求不上戰場。

美國情報部門估計，開戰3周以來，俄軍已折損逾7000名士兵，動搖士氣。有報導指出，逃離戰場的俄兵會受到嚴厲懲罰，但仍傳出有士兵為躲避戰鬥採取極端手段。白俄媒體NEXTA公開一段被俘俄兵的對話指出，絕望的士兵正尋找烏軍彈藥自射腿部，全為成為傷兵送醫。

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