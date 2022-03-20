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開戰23天折損1.7萬士兵　傳普丁怒下令「核戰演習」高官震驚

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭至今未能取得重大進展，一名俄國消息人士透露，開戰以來折損的人數遠高於烏方估計，23天內就有逾1.7萬人陣亡，總統普丁對於進攻受挫感到不滿，近日竟下令舉行核戰撤離演習，令克里姆林宮高級官員都不禁震驚。

烏克蘭宣稱，俄軍截至18日已損失1.4萬人，而俄國已逾2周未公布官方估計的死亡人數。《每日星報》報導，Telegram頻道「General SVR」19日披露，俄國開戰以來已有1.7萬人死亡，較烏方說法更多，其中包括1萬2949名士兵，其餘則來自私人軍隊，即支持俄方的雇傭軍。

General SVR頻道據稱與一名和普丁親信密切聯絡的前克宮情報人員有關，先前爆料普丁患有多種嚴重健康問題，起初被指是不實消息，卻與西方情報機構針對普丁健康狀況的說法相符，因此情報被指具參考價值。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁被爆健康狀況不佳。（圖／路透）

該頻道近日更指出，俄國高層政治人物接獲通知，為防核戰爆發，不久的將來得參加撤離演習。所有人得知消息後都非常驚訝，但全都表示願意參與，無一例外。

此外，普丁還邀請目前擔任安全官員的前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）、國會上下二院主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）及沃洛金（Vyacheslav Volodin）參加核戰撤離的準備工作。

General SVR指出，普丁近來的心理狀況在核心幕僚之間引起恐慌，並提及先前有關他身體狀況的說法，「普丁患有腫瘤、帕金森氏症及情感性思覺失調症」，在這樣的情況下要求政府成員及國會領袖參與核戰撤離準備工作，「這一點也不好笑」，直指普丁是唯一可能引發世界末日到來的人。

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