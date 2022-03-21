快訊／列自主管理還出席脫罩致詞　衛生局開罰陳明文1萬5000元

記者翁伊森／嘉義報導

民雄秀林國小校長確診案，立委陳明文因同場參加民雄鄉村鄰長聯誼餐會，因此被匡列必需自主管理，但縣議員詹琬蓁 於臉書質疑陳姓立委出席新港區某一餐會卻被拍下公共場所脫口罩，質疑陳等人似乎忘記自主健康管理。陳明文對於違反防疫規定，20日深夜臉書鄭重地向社會各界致歉，表示會主動向衛生局提出違反事宜，並放棄陳述意見，直接接受處罰。嘉義縣政府對於陳明文立委參與公共場所活動未完整佩戴口罩違反傳染病防治法一案，衛生局長趙紋華做出說明將開罰。

▲▼ 陳明文違反防疫規定公開場所脫口罩 。（圖／翻攝詹琬蓁 超級認真臉書）

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詹琬蓁臉書寫下，這幾天許多民雄地區的民代、地方仕紳，因為民雄鄉秀林國小校長確診案被匡列通知去做PCR篩檢，有的需要隔離、有的需要自主健康管理。我不懂，哪來什麼 #自我健康監測 ？ 10天乖乖在家 #自主健康管理 ，不要去參加活動聚餐很難嗎？10天沒參加活動你（妳）不會因此落選，但如果因為需要 #自主健康管理還趴趴走，￼不小心發現確診害大家又要忙碌，你（妳）就真的不用選了!

衛生局長趙紋華說明，陳委員19日做完PCR採檢，20日出入公共場所未配戴口罩，今早已委託同仁申請自我處分並要求採最高罰則，衛生局已受理並完成相關行政程序，依防治法36條同法70條裁罰最高罰鍰15000元。

趙紋華呼籲，若民眾有足跡重疊者，採檢後3天內應避免出入公共場所，若必要需全程佩戴口罩。