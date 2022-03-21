KTV開喝後酒駕賠慘了！衝民宅「5車全撞爛」　現場驚悚畫面曝

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

屏東一名周姓男子21日凌晨酒後駕車返家，過程中撞上住家前的椅子、水管、3部機車、2部小客車，而警方獲報後前往現場，也對周男實施酒測，發現其酒測值達0.83MG/L，訊後依法將其移送法辦。

▲▼周男酒駕自撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起事件發生在21日凌晨1時30分，當時警方接獲報案指稱，東港鎮興東3街發生交通事故，而警方趕抵現場後發現，周男先是撞上住家前的椅子、水管，之後又撞上2部小客車、3部機車。警方表示，周男當時於KTV飲酒後駕車返家，而車輛行駛到一半時，手機突然響起，當時周男正打算察看手機，卻因操錯不慎導致車輛往左偏移，而撞上上述物品。

所幸這起事故並無造成人員傷亡，而警方除了疏導交通外，也儘快連絡住家與拖吊車將障礙物排除，詳細肇事原因及責任由警方調查中。

東港警分局長張世儒表示，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」並督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，協助代客叫車或駕駛服務。請駕駛朋友們酒後勿貪ㄧ時之便造成悲劇發生，遵守交通規則是保護自己也是保護別人生命安全，才能營造「行的安全」之交通環境。「酒駕零容忍」，警方將針對易肇事路段持續執法及不定時路檢，藉由警方的強力執法作為，有效遏止民眾僥倖心態，莫再發生家庭破碎之悲劇。