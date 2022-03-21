烏國安局：車臣部隊「撤退了」！不堪死傷慘重　搭機返回俄羅斯

▲烏克蘭國安局表示，投入烏克蘭戰爭的車臣軍隊已經撤退。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

親俄的車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）日前曾直呼要「消滅」任何拒絕投降的烏克蘭人，還聲稱車臣部隊已經迫使烏軍逃亡。烏克蘭國家安全局（SBU）最新情報指出，車臣軍隊作戰3周以來傷亡慘重，目前士兵們已經撤退，經白俄羅斯搭機返回車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）。

▲烏克蘭方面表示，車臣軍隊開戰3周以來已死傷慘重。（圖／達志影像）

根據《鏡報》等外媒報導，烏克蘭國安局（SBU）表示，在經歷了連續3周的慘重死傷人數後，這支被稱為「卡迪羅夫的追隨者」的車臣部隊已於13日撤退，從基輔地區進入白俄羅斯後，再搭機返回安全的家園「格羅茲尼」。與此同時，車臣領導人卡迪羅夫卻宣布，將向烏克蘭增派1000名戰鬥人員。

報導指出，2月26日網路上流傳一段影片，其中車臣軍人在基輔西北方50公里處一座軍事大樓升起俄羅斯國旗，烏克蘭武裝部隊隨後證實了影片的真實性，但強調該地區原本就已經撤空，並沒有所謂連續3次擊退烏軍一事。隔天，素有「戰爭之王」（Lords of war）之稱的車臣將軍圖沙耶夫（Magomed Tushayev）隨即傳出遭烏軍擊殺陣亡，但消息無法獲得證實。

▲車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）迄今僅承認有2名車臣軍人死亡。（圖／達志影像）

SBU情報官員表示，車臣部隊在2月26到28日企圖降落於基輔近郊機場的作戰中，有數百名士兵喪生，隨後有部分影片顯示，許多車臣軍備、車輛遭空襲毀壞。卡迪羅夫最初否認任何傷亡，直到28日才坦承有2名車臣軍人戰死、6人受傷，但未透露詳細身分。

據先前報導，卡迪羅夫稱自己13日已前往烏克蘭，目前與俄軍待在一起，並呼籲烏克蘭軍隊投降，「否則你們就完蛋了。」他15日更宣布車臣軍隊已經進入烏東，並主導了對馬力波市區的攻擊，他釋出的一段影片顯示，車臣士兵持槍朝著民宅大樓開火，還不斷興奮大吼，但影片隨即詭異切換成士兵英勇地營救弱小婦孺的畫面。