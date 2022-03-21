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譴責以色列對俄保持中立！澤倫斯基籲「改變態度」：快軍援烏克蘭

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日在以色列國會發表談話，當天以色列120名議員中有100多人出席，其中還包括了總理班奈特（Naftali Bennett）。澤倫斯基在演講中抨擊以色列至今仍對烏俄戰爭保持中立立場，同時也呼籲以色列要盡快做出選擇，對俄羅斯祭出制裁，並提供以色列著名的「鐵穹」（Iron Dome）系統，協助烏克蘭抗俄。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基呼籲以色列制裁俄羅斯，並為烏克蘭提供援助。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，澤倫斯基在演講中多次將俄軍的侵烏行動比作納粹德國對猶太人的種族屠殺計畫「最終解決方案」（Final Solution）。他表示，「以色列已故總理梅爾（Golda Meir）曾說過，『我們想活著，我們的鄰居想看到我們死去，這沒有給我們留下太多妥協空間』。烏克蘭在80年前做出了拯救猶太人的決定，現在是以色列做出選擇的時候了。」

以色列用於攔截巴勒斯坦激進分子火箭彈的「鐵穹」系統世界聞名。他直言，「所有人都知道你們擁有最好的導彈防禦系統，你們肯定可以幫助我們的人民，拯救烏克蘭人和烏克蘭猶太人的性命，但為什麼我們至今還無法取得以色列的武器、為什麼以色列還沒對俄羅斯祭出制裁、為什麼以色列還未對俄羅斯企業施加壓力？」

澤倫斯基也在演講中譴責班奈特，稱其拒絕向烏克蘭提供「鐵穹」技術，導致烏克蘭至今仍受俄羅斯導彈襲擊，「你們能夠在國家中進行調解，但是無法在善惡中進行調解，因為冷漠造成殺戮。但無論如何，各位兄弟姐妹，現在決定權在你們手中，而且以色列人民必須承擔決策後果。」。

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