不斷更新／澤倫斯基呼籲德國「切斷對俄商品供應」　幫助拯救基輔

▲蘇梅一間化工廠遭到俄軍空襲，氨氣外洩。（圖／翻攝自google Maps）

記者葉睿涵、林彥臣／綜合報導

烏俄大戰已邁入第26天，目前烏克蘭北、東、南三方都有不少大城陸續被俄軍掌控，但俄羅斯至今仍遲遲無法拿下首都基輔。當地20日，俄軍再度對烏動用高超音速「匕首飛彈」發動攻擊，而烏克蘭總統澤倫斯基則宣布，將國內的「戰時狀態」再延長30天。

【2110更新】



烏克蘭總統澤倫斯基21日向全國發表電視講話，呼籲德國拯救首都基輔。

基輔曾被稱為「新柏林」，其精神與「開放、情感、廣場自由、人民、俱樂部和派對的真誠」相似，現在基輔已經封閉，它在等待新的空襲警報響起，迫使人們進入避難所時保持沉默。

澤倫斯基播放了一段 20 秒的空襲警報，稱這是烏克蘭人「數小時、數天和數週」以來一直聽到的聲音。

澤倫斯基補充說，「警報聲是烏克蘭人生活、工作和睡覺的東西。他們治療傷口；他們生下嬰兒然後死去」。

澤倫斯基說，「歐洲和德國都特別有能力向俄羅斯施加壓力，如果沒有你們的貿易，你們的公司和銀行，俄羅斯將沒有錢為這場戰爭提供資金」。

他再次呼籲放棄俄羅斯的能源，並切斷對俄羅斯的商品供應。

澤倫斯基說，「我相信和平是可能的。但你們必須採取行動來實現它。你們每個人在德國，在歐洲。這樣基輔就可以再次被稱為新柏林，這樣我們的街道和廣場就和你們一樣安全」

【1357更新】

烏克蘭東北部蘇梅州（Sumy）一間化學工廠21日凌晨4時30分左右發生氨氣外洩事故，州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）已證實這起事件是俄方發動空襲所導致，廠區受損。有消息指，經過風吹，外洩氣體飄向俄羅斯控制區域，並非蘇梅市中心。

BREAKING:



An ammonia leak has occurred at the Sumykhimprom plant in Sumy after Russian airstrikes.



The cloud of ammonia is 5 km long and the wind is blowing toward Russian-controlled areas in the east, not Sumy city.



Russia talked about an ammonia attack yesterday. pic.twitter.com/JISmLnuECa — Visegrád 24 (@visegrad24) March 21, 2022

【1336更新】

烏俄開戰後，以美國、歐盟為首的西方社會對俄羅斯祭出經濟、金融方面的嚴厲制裁措施，而美國、英國、歐盟更宣布限制進口俄羅斯的石油與天然氣，導致全球燃料價格節節攀升。過去歐盟進口的天然氣中，俄羅斯就占4成以上，這也開始出現了是否能由綠色能源代替的聲浪。

【1330更新】

烏克蘭首都基輔波迪爾（Podil）地區深夜慘遭俄軍砲擊，數間民宅及一間購物中心被擊中後燃起熊熊大火，照亮了整個首都，而爆炸產生的衝擊波也震碎了不少窗戶，不少地方都能感受到震動。基輔緊急服務機構最近指出，目前在這場襲擊中喪命的人數，已從原本的1人增加至4人。

【1318更新】

烏克蘭官員20日表示，已經發現白俄軍隊準備直接攻入烏國領土的跡象，首先可能從烏國西部下手。烏克蘭國防部警告白俄總統，違背人民意願參戰將鑄下大錯。

【1202更新】

美國總統拜登將在烏俄戰事之際出訪歐洲，在比利時布魯塞爾會見北約（NATO）盟國、7國集團（G7）及歐盟（EU）領袖，討論國際社會支持烏克蘭的努力。白宮稍早宣布，拜登此行還將前往波蘭，討論烏克蘭危機。

【1052更新】

親俄的車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）日前曾直呼要「消滅」任何拒絕投降的烏克蘭人，還聲稱車臣部隊已經迫使烏軍逃亡。不過烏克蘭國家安全局（SBU）最新情報顯示，車臣軍隊作戰3週來傷亡慘重，目前士兵們已經撤退，經白俄羅斯搭機返回車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）。

【0855更新】

俄羅斯國防部早前曾表示，只要馬力波在當地清晨5點前投降，俄羅斯就會建立人道主義走廊，讓所有放下武器的人安全離開，不過卻遭烏克蘭拒絕。副總理韋列什丘克（Iryna Vereshchuk）稱，投降不是一個選項，「與其浪費時間長篇大論，不如盡快開通人道主義走廊」。

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

【0730更新】

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔波迪爾（Podil）地區的住宅區及購物區於當地20日晚間慘遭俄軍砲擊，造成至少1人死亡。他在Telegram上指出，「當地發生了數起爆炸。根據我們目前掌握的消息，數間房屋及一間購物中心被擊中。救援隊、醫療人員和警察已經趕到現場。」

The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022

【0707更新】

俄羅斯當局今天表示，遭到圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬力波（Mariupol）正上演「可怕的人道災難」，只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離。

【0617更新】

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，俄羅斯為重振在烏克蘭的作戰氣勢，不惜動用極音速飛彈，但事實上這種下一代武器並不會「改變遊戲規則」。

【0543更新】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已準備好和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，針對終結戰事展開談判。不過他也警告，如果雙方和談失敗，俄烏戰爭有機會擴大演變成第三次世界大戰。

【0528更新】

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）透露，談判中的俄羅斯和烏克蘭停火協議有6項條款，其中前4項相對容易達成共識的條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制，而第5、6項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞（Crimea）地位、頓巴斯地區（Donbass region）未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的，可能得由兩國領導人會面決定。

【0411更新】

美國總統拜登18日透過電話告訴中國國家主席習近平，如果北京在戰爭期間向莫斯科提供支援物資，就必須承擔「後果」。中國駐美國大使秦剛則在20日表示，中國並未向俄羅斯提供入侵烏克蘭所使用的武器，但他也未明確排除未來北京採取上述行動的可能性。

【0201更新】

美國總統拜登（Joe Biden）本週將訪問歐洲，參加在比利時布魯塞爾舉行的北約峰會及歐洲理事會會議，敲定一系列針對俄烏衝突的新措施。知情人士分析，此次會議可能討論新措施包括，對俄羅斯新一波制裁、擴大限制俄羅斯能源進口，另外也可能討論給予烏克蘭更多後援，包括新的軍事及財政上的幫助。

烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）呼籲，拜登身為全球領導人，應該藉此機會訪問烏克蘭一趟，作為全球團結抗俄的象徵。不過稍早美國白宮已證實，拜登沒有訪問烏克蘭的計劃。

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