不斷更新／澤倫斯基呼籲德國「切斷對俄商品供應」　幫助拯救基輔

▲蘇梅一間化工廠遭到俄軍空襲,氨氣外洩。(圖/翻攝自google Maps)

記者葉睿涵、林彥臣/綜合報導

烏俄大戰已邁入第26天,目前烏克蘭北、東、南三方都有不少大城陸續被俄軍掌控,但俄羅斯至今仍遲遲無法拿下首都基輔。當地20日,俄軍再度對烏動用高超音速「匕首飛彈」發動攻擊,而烏克蘭總統澤倫斯基則宣布,將國內的「戰時狀態」再延長30天。

【2110更新】



烏克蘭總統澤倫斯基21日向全國發表電視講話,呼籲德國拯救首都基輔。

基輔曾被稱為「新柏林」,其精神與「開放、情感、廣場自由、人民、俱樂部和派對的真誠」相似,現在基輔已經封閉,它在等待新的空襲警報響起,迫使人們進入避難所時保持沉默。

澤倫斯基播放了一段 20 秒的空襲警報,稱這是烏克蘭人「數小時、數天和數週」以來一直聽到的聲音。

澤倫斯基補充說,「警報聲是烏克蘭人生活、工作和睡覺的東西。他們治療傷口;他們生下嬰兒然後死去」。

澤倫斯基說,「歐洲和德國都特別有能力向俄羅斯施加壓力,如果沒有你們的貿易,你們的公司和銀行,俄羅斯將沒有錢為這場戰爭提供資金」。

他再次呼籲放棄俄羅斯的能源,並切斷對俄羅斯的商品供應。

澤倫斯基說,「我相信和平是可能的。但你們必須採取行動來實現它。你們每個人在德國,在歐洲。這樣基輔就可以再次被稱為新柏林,這樣我們的街道和廣場就和你們一樣安全」

【1357更新】

烏克蘭東北部蘇梅州(Sumy)一間化學工廠21日凌晨4時30分左右發生氨氣外洩事故,州長吉維茨基(Dmytro Zhyvytskyy)已證實這起事件是俄方發動空襲所導致,廠區受損。有消息指,經過風吹,外洩氣體飄向俄羅斯控制區域,並非蘇梅市中心。

BREAKING:



An ammonia leak has occurred at the Sumykhimprom plant in Sumy after Russian airstrikes.



The cloud of ammonia is 5 km long and the wind is blowing toward Russian-controlled areas in the east, not Sumy city.



Russia talked about an ammonia attack yesterday. pic.twitter.com/JISmLnuECa