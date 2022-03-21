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澤倫斯基再促普丁和談　建議在「耶路撒冷」會面

▲▼俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基建議普丁在耶路撒冷和談。（圖／路透）

中央社基輔21日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統普丁進行和平談判，同時建議兩人可在耶路撒冷會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾多次提議與普丁直接會談，這是最新的一次。他20日晚間在Telegram發布影片，感謝以色列總理班奈特（Naftali Bennett）為促成談判所做的努力。

澤倫斯基說：「我們感激…他所做的每一項付出。因此我們遲早可以和俄羅斯展開對話。也許就在耶路撒冷。」

「如果可能的話，這是尋求和平的合適場所。」

班奈特經常與澤倫斯基和普丁通電話，他並於3月5日在克里姆林宮與普丁進行了3個小時的晤談。

自2月24日俄羅斯發動入侵以來，班奈特一直採取審慎的外交路線。他強調以色列與莫斯科和基輔的關係都很緊密，並尋求與俄羅斯維持微妙的安全合作，俄羅斯在以色列北方的敘利亞境內有軍隊駐紮。

澤倫斯基說：「當然，以色列有其自身的利益，對自己的公民也有防衛戰略。這一切我們都能理解。」

20日稍早，本身為猶太裔的澤倫斯基透過視訊連結，向以色列國會議員發表演講。這是他對外國立法機構進行虛擬國際訪問行程的最新一站，他先前已對包括美國國會、英國下議院（House of Commons）和德國聯邦議院（Bundestag）在內的多國國會視訊演說。

澤倫斯基在Telegram的影片中說：「俄羅斯宣傳人員今天遇到麻煩的任務。」

「因為史上頭一次，一位外國總統透過影片，在以色列國會（Knesset）向全以色列發表演講…此人是烏克蘭總統，俄羅斯說他是個納粹。」

普丁稱烏克蘭領導高層為「新納粹分子」（neo-Nazis），並表示入侵烏克蘭的理由之一是要將烏克蘭「去納粹化」（denazification）。

澤倫斯基向以色列國會發表演講時，敦促以色列放棄保持中立的努力。

他說：「我們可以在國與國之間進行斡旋，但不能在善與惡之間進行斡旋。」

在演講中，澤倫斯基有幾次將俄羅斯的侵略與納粹大屠殺（Holocaust）相提並論，立刻招到以色列一些官員批評。

以色列已向烏克蘭提供人道援助，但截至目前，排除向烏國提供武器裝備的可能性。這個猶太國家也沒有加入西方對俄羅斯的制裁。

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