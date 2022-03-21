白俄大使遭甩「30枚銀幣」羞辱片曝光　外交官全面撤出烏克蘭

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯19日證實，該國所有外交官已撤出烏克蘭。如今網路已開始流傳一段畫面，白俄羅斯駐烏克蘭大使索科爾來到邊境檢查站時，一名烏克蘭邊境衛隊成員拿出「30枚銀幣」，在大使拒拿的狀態下，把整袋裝著銀幣的袋子甩在大使身上羞辱。其實30枚銀幣與聖經典故有關。

Express報導，當時一名烏克蘭士兵伸手從桌上拿起一個黑色袋子，並把同伴遞來的30枚銀幣放進袋中。依據影片，站在士兵前方的男子就是索科爾（Igor Sokol），可以聽到他被要求說明身分，確認是「白俄羅斯共和國駐烏克蘭全權大使伊戈爾索科爾」。

烏克蘭士兵接著說，「我們國家邊境局長瓦希里耶維奇將軍下令，告訴你們白俄羅斯邊境委員會負責人洛布科夫中將，熱情問候並給予30枚銀幣，這是命令，把這個交給你們的洛布科夫中將」。不過索科爾立刻回應，「這是對你的命令，不是對我的」。

▲索科爾被烏克蘭士兵扔裝有30枚銀幣的畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

正當索科爾拒拿眼前的黑袋子時，可見烏克蘭士兵直接把袋子甩在大使身上。這段影片事後被烏克蘭記者、新聞機構Nexta轉發，引發高度關注。

事實上，30枚銀幣是聖經典故之一，耶穌門徒猶大為了30枚銀幣，背叛耶穌。部分網友認為，「白俄羅斯確實出賣烏克蘭」。

俄羅斯2月24日下令發動烏克蘭特別軍事行動，戰火迄今未停歇，俄方入侵主要集中在北部、南部及東部，但近期也發射擊中靠近波蘭邊境的軍事基地。此外，在開戰後，不時有傳聞指出，俄羅斯盟友白俄羅斯將出兵助戰。

▲俄軍2月24日入侵烏克蘭，戰火迄今未歇。（示意圖／路透）

索科爾先前接受白俄羅斯STV電視台訪問時提到，白俄羅斯外交部領導層下令撤離，最後一批白俄羅斯外交官在烏克蘭當局製造的無法忍受條件下離開烏克蘭。

索科爾說明，有11名人員及2名家屬的最後一批人員從烏克蘭提供的路線離開，因烏方無法保證安全通行至白俄羅斯的路線，外交官們被迫先到摩爾多瓦，且烏克蘭封鎖使館所有財務帳戶，「製造難以忍受的條件，不斷進行物質懲治威脅」。

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