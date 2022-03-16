快訊／又是鳥獸誤觸！基隆近8千戶停電　牠慘被電成焦屍

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市安樂、中山區一帶16日清晨5點多大停電！台電派員勘查後，發現停電主因為2條饋線斷路器跳脫，造成中山區中和路、安一路、西定路、復興路、安樂區安一路、定國街、新西街…等一帶，共7831戶停電，其中包括經國管理暨健康學院、自來水廠等。事故發生後台電也緊急派員至現場查明事故原因，初步判定為鳥獸碰觸所導致停電現象，並在一旁的草叢中發現一隻焦黑的松鼠。整起停電事件，系統約15秒後自動復閉，恢復供電。

▲基隆7000多戶停電，兇手是松鼠。（圖／記者郭世賢翻攝）

